มติครม. ตั้ง ชนินทร์ แก่นหิรัญ ทนายคดีเขากระโดง นั่งกรรมการ การบินพลเรือน

เปิดชื่อบอร์ดการบินพลเรือนคนใหม่ ชนินทร์ แก่นหิรัญ ทนายคดีเขากระโดง หลัง มติครม.แต่งตั้ง นั่งกรรมการ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง หลายตำแหน่ง

โดยหนึ่งในนั้นมี นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน แทนกรรมการเดิม ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายชนินทร์ เป็นทนายความผู้รับผิดชอบคดีเขากระโดง รวมถึงเป็นทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจาก แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเคยให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ปฏิเสธว่า เป็นทนายความครอบครัว “ชิดชอบ” และทนายความของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล มานานกว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจให้ทำคดี และให้คำปรึกษามาโดยตลอด

ทั้งนี้ นายชนินทร์ ยังเคยเป็นประธานอนุกรรมการกฎหมาย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ช่วงปี 2563 และยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเขากระโดง เนื่องจากคดีที่เกี่ยวข้องได้สิ้นสุดไปตั้งแต่ปี 2560-2561

