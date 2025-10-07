ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยุธยา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือปชช.

‘ผบ.นทพ.’ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือปชช. ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่จ.พระนครศรีอยุธยา พล.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ผบ.นทพ.) ได้ลงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ต. อภิรัชฎ์ รามนัฎ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 (ผอ.สนภ.1) พ.อ. มหิธร บุญครอง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 (นพค.15) สนภ.1 นทพ.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ได้ลงเรือมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มสะอาดที่ผลิตโดยรถประปาสนาม และอาหารกล่องปรุงสุกใหม่ที่ประกอบด้วยรถครัวสนามของหน่วย แก่ประชาชนผู้ประสบภัยกว่า 200 ครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครัวเรือนที่เข้าถึงได้ยากลำบาก ที่ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าติดตามอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเข้าให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงที