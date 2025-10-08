นิพิฎฐ์ ถามหาอุดมการณ์ นักการเมืองทิ้งพรรค แห่ซบ ภท.
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า การตามหาอุดมการณ์ของนักการเมือง
อ่านข่าว นักการเมืองทิ้งพรรคของตัวเองไหลทะลักไปอยู่พรรคภูมิใจไทย ให้เหตุผลว่า เพื่อตามหาอุดมการณ์ของตนเอง ผมก็งงไปใหญ่ว่า แล้วอุดมการณ์ของพรรคตัวเองมันหายไปไหน ทำไมอุดมการณ์ของตัวเองจึงไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย
“เมื่อได้อุดมการณ์จากพรรคภูมิใจไทยมาแล้ว ก็คงนำอุดมการณ์นั้นมาบอกกล่าวแก่ประชาชน ประชาชนก็คงแห่ไปรับอุดมการณ์นั้นมาใช้”
เราก็สามารถบอกรุ่นลูกรุ่นหลานได้ว่าเราได้รับอุดมการณ์แล้ว ต่อไปก็ขอให้ลูกหลานเดินตามนี้ ประเทศชาติก็จะไม่ล่มจม ก็ช่วยกันสนับสนุนอุดมการณ์ของนักการเมืองครับ
