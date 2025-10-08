โรม ชี้ ‘โนเบลสันติภาพ’ เป็นเรื่องส่วนตัว ปมชายแดน ไม่จำเป็นต้องตาม ‘ทรัมป์’ ยึดผลประโยชน์ปท.สำคัญสุด

‘โรม’ บอกสันติภาพเป็นเรื่องส่วนตัว หลังมีกระแส ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ จ่อนั่งหัวโต๊ะลงนามยุติความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ชี้ ไม่ใช่มาตกลงแล้วแยกย้าย เหตุรายละเอียดเยอะ-ปัญหาเพียบ ซุกไว้ใต้พรม ลั่น บางครั้งไม่ต้องไปตามมหาอำนาจ
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการปลุกระดมของฝ่ายกัมพูชาว่า ตนประสานกับฝ่ายความมั่นคงเป็นระยะ อยากให้ทุกอย่างจบลง อย่างที่เราสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย อยากให้จบลงอย่างเรียบง่ายที่สุด และไม่อยากให้เรื่องนี้บานปลาย ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อถามถึง กรณีที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ต้องการได้รางวัลสันติภาพ โดยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา นายรังสิมันต์กล่าวว่า เรื่องรางวัลสันติภาพเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องดูในรายละเอียด จะบอกว่าทุกคนตกลงกันมาแยกย้ายแล้วจบ มันไม่ใช่ เพราะมีรายละเอียดเยอะ ต้องยอมรับว่าปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ซุกใต้พรมไว้เยอะ
“ใครบ้างเกี่ยวข้องต้องไปไล่บี้กันทีหลัง แต่ด้วยความที่ถูกซุกเอาไว้ใต้พรมเป็นเวลานาน การจัดการไม่ใช่เรื่องง่าย เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นไปตามที่มหาอำนาจต้องการ บางครั้งเขาไม่ได้มีข้อมูล เราต้องคุยกับเขา เราต้องให้ข้อมูลกับเขา รายละเอียดแบบนี้เป็นรายละเอียดที่สำคัญ ถ้าเปรียบเทียบทางสหรัฐเอง ก็มีปัญหาหลายอย่างคล้ายกัน” นายรังสิมันต์กล่าว
เมื่อถามถึงกรณีที่จะมีการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ อาจจะมีการประชุมที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการเป็นประธานลงนามยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีจีนมาเกี่ยวข้อง นายรังสิมันต์กล่าวว่า คงต้องคุยกันก่อนเรื่องนี้ อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะสามารถตัดสินได้ทันที คิดอ่านได้อย่างรวดเร็วทันที เราต้องมองจังหวะก้าว แต่เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจ
ดังนั้น ความสำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือเราจะทำอย่างไรที่เราจะรักษาผลประโยชน์ของชาติไทยสูงสุด ในท่ามกลางความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ต้องมองละเอียด