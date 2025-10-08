สอบตึกสกายไนน์ไม่คืบ ตรีนุชยันเร่งติดตาม ลั่นเสร็จใน 4 เดือน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการสอบวินัยกรณีการซื้อตึกสกายไนน์ (Skky9) ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า ขณะนี้ ทางหน่วยงานยังคงอยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการ เบื้องต้นยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการกลับมา และเท่าที่ทราบคือยังไม่มีการประชุมเกิดขึ้น คาดว่าจะสามารถติดตามความคืบหน้าและทราบถึงข้อขัดข้องต่างๆ ได้ภายใน 1-2 วันนี้
“โดยขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนคณะกรรมการปัจจุบันยังคงเป็นทีมเดิม โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ซึ่งได้มีการประสานงานเพื่อขอให้มีการรายงานความคืบหน้าแล้ว ทั้งในส่วนของการประสานงานโดยตรงและการทำหนังสือเพื่อขอให้มีการรายงานอย่างเป็นทางการ” น.ส.ตรีนุช กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ทั้งนี้ หากยังไม่มีการรายงานความคืบหน้า จะต้องมีการรับฟังและทำความเข้าใจถึงปัญหาหรือข้อติดขัดของคณะกรรมการชุดดังกล่าวก่อน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชน จึงจะพยายามเร่งรัดและติดตามต่อไป โดยจะให้เวลาในการดำเนินการภายในวันนี้ (8 ตุลาคม 2568) และพรุ่งนี้ (9 ตุลาคม 2568)
“ส่วนกรอบเวลาตรวจสอบ ขณะนี้หน่วยงานกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการตรวจสอบต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 4 เดือนที่กำหนดไว้” น.ส.ตรีนุช กล่าว
