เกรียง รับตรงๆ ดอดคุยเนวินจริง ยันแค่ธุระ ไม่เกี่ยวย้ายพรรค ยันก๊วนอุบล ยังอยู่เพื่อไทย

“เกรียง” รับ ดอดคุย “เนวิน” รร.ดังย่านรางน้ำ บอกคบกันมานาน คุยธุระ ไม่เกี่ยวเลือกตั้ง ย้ำกลุ่มอุบลฯ ยังอยู่เพื่อไทย
ภายหลังมีภาพปรากฏว่า นายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีต ส.ส.อุบลราชธานี ปรากฏตัวบริเวณด้านหน้าล็อบบี้โรงแรมพูลแมน ซึ่งคาดว่าได้มาพบกับแกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย เพื่อหารือถึงการย้ายเข้าสังกัดในการเลือกตั้งสมัยหน้า
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ยอมรับ หลังมีการเผยแพร่ภาพปรากฏตัวอยู่ที่ โรงแรมพูลแมน รางน้ำ ว่าเป็นความจริง แต่ยืนยันว่า ตนและกลุ่ม ส.ส.อุบลราชธานี ไม่ได้จะย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างใด เป็นเพียงการมาพบกับนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เพื่อพูดคุยธุระกัน คบกับนายเนวินมานานแล้ว คุยกันอยู่เรื่อย ไม่ใช่คบกันวันนี้ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงเลือกตั้งแต่อย่างใด
นายเกรียงยังยืนยันว่า กลุ่ม ส.ส.ของตนยังอยู่ที่เดิม ตามที่ได้เปิดตัวที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้
