อนุทิน ย้อนสื่อ รู้ได้อย่างไร หลังเจอถามเกรียงย้ายซบภท. รับนัดกินข้าวนิพนธ์ มั่นใจไม่กลับปชป.

อนุทิน บอก เกรียง-เนวิน เป็นเพื่อนกัน หลังมีภาพหลุดโรงแรมดัง ซอยรางน้ำ ยังไม่รู้ซบ ภูมิใจไทย หรือไม่ บอกไม่ได้เจอครูใหญ่ 2-3 วันแล้ว เดี๋ยวจะโทรหา ยอมรับวันที่ 11 ต.ค. นัดกินข้าวนิพนธ์ที่สงขลา ยันวันนี้ยังอยู่พรรคสีน้ำเงิน ปัดตอบผู้ว่าฯ รฟท. ลาออก ชิ่งปมเขากระโดง-ไฮสปีดเทรน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีนายเกรียง กัลป์ตินันท์ แกนนำจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และอดีตรมช.มหาดไทย ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน มาปรากฏตัวที่โรงแรมดังย่านซอยรางน้ำ ว่าเป็นสัญญาณว่าจะมาร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามสื่อว่า “รู้ได้อย่างไร”
ผู้สื่อข่าวจึงตอบว่า นายเกรียงมาพบกับนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นายอนุทิน กล่าวว่า เขาเป็นเพื่อนกัน ส่วนจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ตนไม่ได้พบกับนายเนวินมา 2 วันแล้ว ตอนนี้เริ่มคิดถึง เดี๋ยวจะโทรหา
เมื่อถามต่อว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศ ส่วนหลังบ้านก็เดินเกมการเมืองเต็มที่ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “หน้าบ้าน หลังบ้านคนเดียวกันหมด มีแค่นี้”
เมื่อถามต่อว่า ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไป จ.สงขลา เพื่อร่วมรับประทานอาหารกับนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรมช.มหาดไทย และ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อทาบทามเข้าพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนไปตรวจราชการที่ จ.สงขลา และประชุม 7 จังหวัดภาคใต้ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ และความมั่นคง ซึ่งมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครื่องบินจะไปลงที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก็แวะกินข้าวด้วยกัน เป็นเรื่องปกติ
ผู้สื่อข่าวย้ำว่า นายนิพนธ์ยังจะอยู่พรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “เมื่อเช้ายังมั่นใจอยู่”
เมื่อถามว่า นายนิพนธ์จะไม่กลับไปพรรคสีฟ้าใช่หรือไม่ นายอนุทินพูดทีเล่นทีจริงว่า “สีฟ้าเข้ม”
ขณะที่สื่อมวลชนถามย้ำว่า หมายถึงพรรคสีน้ำเงินใช่หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ได้ตอบ แต่พยักหน้ารับ
ทั้งนี้ ก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ซึ่งมีการเชื่อมโยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับคดีเขากระโดง และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว ก่อนเดินทางกลับทันที