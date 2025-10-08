อผศ. จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ เน้นย้ำดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารผ่านศึก ทั่วประเทศ
วันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) จัดพิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ
โดยมี พล.อ.อัครภณ ทองสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ท่านใหม่) ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมและมติสภากลาโหม
ทั้งนี้พิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ณ ห้องชาตินักรบ อาคาร 2 ชั้น 2 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี นางจิตตานันท์ นิกรยานนท์ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และลูกจ้างขององค์การฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
โดยในช่วงเช้าก่อนพิธี พล.อ.กานต์นาท และนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การฯ และประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ
จากนั้นได้มีพิธีมอบการบังคับบัญชาและส่งมอบธงประจำหน่วย พร้อมเอกสารรับ–ส่งหน้าที่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง สะท้อนถึงความต่อเนื่องของภารกิจสำคัญในการดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้ได้รับความช่วยเหลือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป