ลิณธิภรณ์ ซัด เท้ง เลิกอ้างแก้ รธน. เมินพลังดูด ชี้การเมืองใหม่แค่วาทกรรม ทำตัวค้ำยันรบ.อนุทิน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีตรมช.ศึกษาธิการ กล่าวกรณีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) หลังออกมาโจมตีพรรคเพื่อไทยในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมองว่าเป็นเกมล้างแค้น แทนที่จะร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สวนทางกับความจริงที่สังคมรับรู้ คำพูดจากหัวหน้าพรรคที่อ้างตนว่าเป็นการเมืองใหม่ แต่กลับยอมรับได้กับปรากฏการณ์ดูดที่เกิดขึ้น จึงควรถามกลับว่าการยกมือของพรรคประชาชนในวันนั้น กลายเป็นพลังดูดให้พรรคสีน้ำเงินในวันนี้ใช่หรือไม่
“การพูดว่าไม่มีรัฐบาลเสียงข้างมากเป็นเพียงคำลวง เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำที่ผิดพลาดของตัวเอง เพราะข้อเท็จจริงจากสมการ ส.ส.และนักการเมืองที่เพิ่มขึ้นของพรรคภูมิใจไทย รวมถึงพรรคขนาดเล็กอีกหลายพรรค สะท้อนชัดถึงแรงดึงดูดจากอำนาจรัฐ ซึ่งพรรคประชาชนเองเป็นผู้หยิบยื่นให้” น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าว
น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลอนุทินในวันนี้มีอำนาจเต็มทั้งจากสภาล่างและสภาสูง ขณะที่คดีสำคัญหลายคดีที่สังคมตั้งคำถามกลับเริ่มเลือนหาย จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นเพียง รัฐบาลเสียงข้างน้อยตามที่พรรคประชาชนพยายามสร้างภาพ พรรคประชาชนกำลังทำหน้าที่เป็นนั่งร้านค้ำรัฐบาล มากกว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ เพราะจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นความกล้าหรือความจริงใจที่จะตรวจสอบรัฐบาลภูมิใจไทย แต่กลับโทษพรรคเพื่อไทยว่าเป็นฝ่ายแค้น หากพรรคเพื่อไทยพร้อมยื่นอภิปรายซักฟอก ก็ไม่ควรเอาการแก้รัฐธรรมนูญ 4 เดือนมาเป็นเกราะกำบัง ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าร่างรัฐธรรมนูญที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมย่อมไม่เกิดขึ้นได้ เมื่อยังมีร่างของภูมิใจไทยและ ส.ว.ซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเป็นคนของพรรคใด
น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าวอีกว่า วันนี้ประชาชนตาสว่างแล้วจาก “ดีลส้ม–น้ำเงิน” พรรคประชาชนไม่ควรแกล้งมองไม่เห็น เพราะฝ่ายค้านที่แท้จริงต้องกล้าเผชิญหน้าอำนาจรัฐ ไม่ใช่กลัวเสียดีลทางการเมือง พรรคประชาชนควรกลับมาอยู่ข้างประชาธิปไตย ร่วมกับพรรคเพื่อไทย ซักฟอกตรวจสอบรัฐบาลอุ้มบุญ เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกจำว่าตอนไหนจะยึดหลัก และตอนไหนจะทำเป็นลืม