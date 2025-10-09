ปชน.ลุ้นรายคน คดี44ส.ส. ป.ป.ช.เริ่มต.ค.ปิดจ๊อบในธ.ค.
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการไต่สวนคดีกล่าวหา 44 อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล
กรณีร่วมกันเสนอและร่วมกันลงชื่อในร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า คดีนี้ ป.ป.ช.ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว มีผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วเช่นกัน บางรายขอขยายระยะเวลานำส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการชี้แจง หลังจากนี้องค์คณะไต่สวนจะพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อสรุปสำนวนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนเพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ จากการแก้ข้อกล่าวหานั้น องค์คณะไต่สวนและคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะพิจารณาทีละราย ไม่มีการพิจารณาแบบเหมารวม
เพราะข้อเท็จจริงแตกต่างกัน กล่าวคือเวลาเสนอร่างกฎหมายนั้นจะมีผู้ริเริ่ม กับผู้ที่ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อเสนอ การกระทำของแต่ละคนจึงแตกต่างกันในข้อกฎหมายและลักษณะการกระทำ
“ยืนยันว่าการทำงานของ ป.ป.ช.อยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง ไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่ได้ดูไทม์ไลน์การเลือกตั้ง แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในการพิสูจน์ความผิด คาดว่าจะมีการพิจารณาคดีนี้รายคนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนี้ คาดว่าเร็วสุดคือเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน อย่างช้าไม่น่าจะเกินเดือนธันวาคมนี้” นายสุรพงษ์กล่าว