ทภ.1 ร่อนหนังสือด่วน! แจ้งกัมพูชาป้องเข้าใจผิด ไทยจะเข้ากู้ระเบิด บ้านหนองจาน-หญ้าแก้ว

ด่วน! กองทัพภาคที่ 1 ทำหนังสือด่วนมาก ถึง กัมพูชา เข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิด ที่บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว วันที่ 10 ต.ค. ตามข้อตกลงที่ประชุม GBC ความร่วมมือเก็บกู้วัตถุระเบิด แจ้งเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังบูรพา (กกล.บูรพา) กองทัพภาคที่ 1 ทำหนังสือ ด่วนมาก ที่ กห 0482.2/602 กองกำลังบูรพา ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เรื่อง การเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ถึงผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51
โดยอ้างถึง จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC)ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568
โดยในที่ประชุมทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินมาตรการเพื่อความร่วมมือในทางปฏิบัติ การเดินหน้าการเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและสังคม และเพื่อการคุ้มครองชีวิตพลเรือน เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามความเห็นชอบจากการประชุมและเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่
กองกำลังบูรพา ขอแจ้งว่าจะเข้าดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น
และบ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568
จึงแจ้งท่านเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดกองกำลังบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี