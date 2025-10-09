ทนายอั๋น ยื่นหนังสือถึง กมธ.กฎหมาย ปมเขากระโดง จี้ เชิญ ศุภชัย มาแจงตัวต่อตัว

‘ทนายอั๋น’ ยื่นหนังสือถึง กมธ.กฎหมาย ปมที่ดินเขากระโดง จี้ เชิญ ‘ศุภชัย’ มาแจงตัวต่อตัว
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภา นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการกฎหมาย และการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน โดยมี นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ในฐานะประธาน กมธ.มารับหนังสือ
นายภัทรพงศ์กล่าวว่า ตนมายื่นหนังสือถึง กมธ. กฎหมาย กรณีพิพากษาที่ดินเขากระโดง โดยปัจจุบันคนพยายามเบี่ยงเบนข้อเท็จจริง เพื่อรักษาไว้ให้เขากระโดง ตกเป็นของนายทุน คนในสภาผู้แทนราษฎร แถลงนโยบายก็มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง และมีการแต่งตั้งคนของเขากระโดง มาเป็น โฆษกกระทรวงยุติธรรม อย่าง นายศุภชัย ใจสมุทร รวมถึงมีการนำที่ดินดังกล่าว ไปจำนองที่ธนาคาร เป็นหลักประกันในการกู้เงิน และธนาคารไม่ยอม ต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยน แต่มีการเจรจากับธนาคารพร้อมขอเวลา เพราะขณะนี้มีหนทาง และที่ดินเขากระโกงต้องเป็นที่ของเขาต่อ จึงอยากให้คณะกรรมาธิการเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายศุภชัย เอามาวัดกับตนตัวต่อตัว ทำไมถึงกล้าพูดบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเก่งแต่พูด รวมถึงเรียกธนาคารต่างๆ เข้ามาด้วย
ด้าน นายกมลศักดิ์กล่าวว่า เมื่อได้รับหนังสือแล้ว ต้องนำเข้าที่ประชุม เพื่อหารือว่าในกรอบอำนาจหน้าที่ เรามีอำนาจที่จะเรียกหน่วยงานไหน หรือใครมาเข้าสู่การซักถาม เพื่อหาข้อเท็จจริง และนำไปสู่ข้อกฎหมายได้บ้าง และในฐานะผู้ร้องก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย ส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะเข้ามาชี้แจงเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัด หรือความเป็นธรรมนั้น ก็คงต้องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ เพื่อหารืออีกครั้ง และคิดว่าจะพยายามให้ได้ข้อสรุปภายในสมัยประชุมนี้
