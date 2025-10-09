การเมือง

อดีตนายกฯเศรษฐา หนุนปลูกต้นไม้ แก้ปัญหาดินโคลนถล่ม ชี้ธรรมชาติไม่ผิด คนต้องเรียนรู้

อดีตนายกฯเศรษฐา หนุนปลูกต้นไม้แก้ปัญหาดินโคลนถล่ม สะท้อนใจ จากฝนที่เคยให้ชีวิต กลับกลายเป็นสร้างความหวาดกลัว ชี้ธรรมชาติไม่ผิด คนต้องเรียนรู้

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสตืผ่านเฟซบุ๊ก เศรษฐา ทวีสิน – Srettha Thavisin ระบุว่า “เมื่อป่าหาย… ดินก็ถล่ม ภาพจาก ต.ผักขวง และ ต.ป่าคาย จ.อุตรดิตถ์ ที่ชัดเจนจากภูเขาที่ดินไถลลงมาพร้อมกระแสน้ำ

อยู่กันมากว่า 90 ปี วันนี้ต้องเจอดินถล่มเป็นครั้งแรก เพราะไม่มีต้นไม้เหลือคอยพยุงหน้าดิน ฝนที่เคยให้ชีวิต กลับกลายเป็นฝนที่สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านในพื้นที่

พื้นที่ รร. บ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล) จ.อุตรดิตถ์ เต็มไปด้วยดินโคลนน้ำแดง ทีมงานช่วยกันทำความสะอาด เพื่อให้เด็กๆ ได้กลับมาเรียนได้เป็นปกติเร็วๆ ครับ

ธรรมชาติไม่เคยผิด คงมีแต่ “คน” ที่ต้องเรียนรู้ ต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูก คือกำแพงชีวิตที่เราต้องสร้าง “คืน” ให้ผืนดิน”

