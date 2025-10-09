วันนิวัติ ซัด รบ.ทิ้งโครงการอาชีวะสร้างชาติ ดันสร้างงานเยาวชน ลั่นพท.เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ลุยต่อ

วันนิวัติ ซัด รบ.ทิ้งโครงการอาชีวะสร้างชาติ ดันสร้างงานเยาวชน ลั่นพท.เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ลุยต่อหวังดันแรงงานฝีมือเข้าตลาด 1 ล้านคน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หลายนโยบายที่รัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเริ่มไว้ไม่ได้รับความสนใจ แม้หลายนโยบายหากเดินต่อจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมหาศาล แต่รัฐบาลปัจจุบันไม่ให้ความสำคัญ เพราะหวั่นเกรงว่าจะเป็นการสร้างผลงานให้กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมากกว่า จะเป็นผลงานของรัฐบาลปัจจุบัน
นโยบายเรียนดีมีงานทำเพื่อปูทางให้นักเรียนอาชีวะได้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการจับมือกับอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในการรับเด็กอาชีวะเหล่านี้ไปฝึกงานแบบมีเงินเดือน จึงเป็นทางเลือกที่เกิดประโยชน์กับตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ ในการโตของอุตสาหกรรม การปูพื้นฐานที่ดีจะสามารถยกระดับแรงงานมีฝีมือรองรับการเติบโตให้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
“นโยบายยกระดับฝีมือแรงงานภายใต้โครงการอาชีวะสร้างชาติ เป็นการรองรับการเติบโตของประเทศ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ภาคอุตสาหกรรมในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ต้องการแรงงานมีฝีมือไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ในช่วงปี 2025-2029 การยกระดับการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีวะ จึงเป็นโอกาสในการผลักดันกลุ่มนักเรียนอาชีวะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับนักเรียนอาชีวะรองรับตลาดแรงงานในอนาคต พร้อมเปลี่ยนภาพลักษณ์อาชีวะในสายตาของพี่น้องประชาชน จากภาพตีกันตามถนนมาเป็นการแข่งขันกันทางทักษะฝีมือยกระดับรายได้ให้กับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ พร้อมกันนี้หากมีโอกาสเป็นรัฐบาลอีกครั้งพร้อมเสนอกฎหมายให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถทำงานรับค่าจ้างได้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถทำงานและมีรายได้เลี้ยงตัวเอง ซึ่งในอนาคตและยกระดับรายได้ให้กับคนไทยในอนาคตด้วย” นายวันนิวัติ กล่าว
