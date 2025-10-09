ศาลพิพากษายืน ยกฟ้อง คดี ม.112-116 ของ ‘3 ราษฎรใต้’ กล่าวหาโพสต์ภาพเฟซบุ๊ก พัทลุงปลดแอก

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ยกฟ้อง คดี ม.112-116 ของ ‘3 ราษฎรใต้’ กล่าวหาโพสต์ภาพเฟซบุ๊ก พัทลุงปลดแอก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม ศาลจังหวัดพัทลุงนัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 9 ในคดีของ “สามราษฎรใต้” ได้แก่ “เตย” (สงวนชื่อสกุล) นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อลิสา บินดุส๊ะ อดีตสมาชิกกลุ่มนักกฎหมายอาสา Law Long Beach โดยปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ ศุภกร ขุนชิต บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ถูกฟ้องในข้อกล่าวหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ” ตามมาตรา 112, “ยุยงปลุกปั่นฯ” ตามมาตรา 116 (2) (3) และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3)
คดีนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา และอัยการได้ยื่นอุทธรณ์ต่อมา โดยก่อนหน้านี้ศาลส่งหมายแจ้งนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ในวันที่ 6 ส.ค. 2568 แต่เมื่อจำเลยทั้งสาม ทนายความ และนายประกัน เดินทางไปตามนัด จึงเพิ่งทราบว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ยังอยู่ระหว่างจัดทำคำพิพากษา ศาลจึงให้เลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไป
ล่าสุด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืน ยกฟ้อง คดี ม.112-ม.116 ของ “3 ราษฎรใต้” กรณีกล่าวหาโพสต์ภาพในเพจเฟซบุ๊ก “พัทลุงปลดแอก” และ “ประชาธิปไตยในด้ามขวาน” เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ
ขณะที่ Amnesty International Thailand รายงานเพิ่มเติมว่า ศาลจังหวัดพัทลุงอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พิพากษา “ยกฟ้อง” ตามศาลชั้นต้น คดีม.112 ม.116 และพ.ร.บ.คอมฯ กรณี ฝน-อลิสา เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักกิจกรรมของแอมเนสตี้ เตย และข้าว-ศุภกร
โดยคำพิพากษาระบุว่า “แม้คำอุทธรณ์ของอัยการยื่นอุทธรณ์ว่าพบหลักฐานการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของจำเลยทั้งสามในวันที่เกิดเหตุ และมีพยานจากบริษัทไฟฟ้าแห่งหนึ่ง แต่จากข้อมูลไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสัญญาณที่ตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกต้อง 100% เพราะไม่มีพยานจากบริษัทมือถือมาให้ปากคำ จึงอาจได้ว่าเป็นการทำข้อมูลจากตำรวจเพียงฝ่ายเดียว
ข้อเท็จจริงก็ไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงว่าจำเลยทั้งสามเป็นเจ้าของเพจดังกล่าว แม้โจทก์จะยืนยันว่าเป็นผู้ชุมนุมปี 2563 แต่เป็นสิทธิในการชุมนุมตามปกติ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 จึงเห็นตามศาลชั้นต้นในการพิพากษายกฟ้อง”
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่แอมเนสตี้ ที่ร่วมสังเกตการณ์วันนี้ได้ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ศาลจังหวัดพัทลุง ได้ใส่กุญแจมือ ข้าว-ศุภกร ก่อนอ่านคำพิพากษา ซึ่งการกระทำดังกล่าวขัดต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (presumption of innocence)
