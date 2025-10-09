กกต.เคาะแผนจัดเลือกตั้งอบต. กาบัตร 11 มกรา 69-เปิดรับสมัคร 1-5 ธ.ค.

กกต.เห็นชอบแผนจัดเลือกตั้งอบต. 11 มกรา 69 กาบัตร เปิดรับสมัคร 1-5 ธ.ค. กำชับผู้ประสงค์ยื่นสมัครเช็กคุณสมบัติให้ครบถ้วน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระ โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ ตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว กำหนดให้มีการประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2568 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ทั้งนี้ การกำหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งเป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งต่อไป
อย่างไรก็ตาม สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยศึกษาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร รวมถึงขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานกกต. ประจำจังหวัดทุกจังหวัด Application Smart Vote หรือบริการสายด่วน 1444