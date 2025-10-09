อนุทิน แจ้งทรัมป์ กัมพูชา ต้องยึดเงื่อนไข 4 ข้อ ถึงยุติข้อพิพาท ยันไม่มีเดดไลน์ขับไล่เขมร

‘อนุทิน’ เตรียมตอบกลับ ‘ทรัมป์’ เสนอเป็นคนกลางเจรจา ปมชายแดน ย้ำ เงื่อนไข 4 ข้อ ไม่ทำตามไม่คุย โต้ ไม่ล่าช้าแก้ชายแดน โยน ฟังเสียงสภา ปม ยกเลิก MOU 43-44
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจงานด้านการต่างประเทศ ว่า ตนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 16 ต.ค.นี้ โดยมีหลายประเด็นที่จะต้องพูดคุยกัน จากนั้นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศมาเลเซีย ต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีโอกาสพบกับผู้นำกัมพูชาหรือไม่นั้น นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้ได้แจ้งเงื่อนไข 4 ข้อ ได้แก่ การถอนอาวุธหนัก, การถอนทุ่นระเบิด, การปราบปรามสแกมเมอร์ และการจัดการพื้นที่ที่ประชาชนกัมพูชา รุกล้ำเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เรายืนยันตรงนี้ถึงจะเกิดการพูดคุยกันต่อได้ และขอให้กัมพูชาปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติ ฝ่ายไทยจะมีมาตรการดำเนินการ
เมื่อถามกรณี ส่วนที่ นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างสองประเทศ นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะแจ้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมีหนังสือมาถึงตนเองเพื่อแสดงความจำนงว่าต้องการเห็นทั้งสองประเทศเจรจาหาข้อยุติข้อพิพาท และตนจะมีข้อความตอบกลับไปยังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่า หากกัมพูชาปฏิบัติตามข้อเสนอ 4 ข้อดังกล่าว ฝ่ายไทยพร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น เพราะเหตุการณ์นี้ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ที่สำคัญเป็นอันตรายต่อประชาชน
ส่วนเดดไลน์ในวันที่ 10 ต.ค.นี้ ที่จะผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่มีคำว่าเดดไลน์” ต้องปฏิบัติก่อน หากไม่ปฏิบัติก็จะมีมาตรการที่จำดำเนินการ เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีการหารือกับฝ่ายกองทัพและกองทัพ รับไปในเรื่องของการใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กฎอัยการศึก ในการบริหารสถานการณ์ตรงนั้นร่วมกับทางฝ่ายปกครอง ตำรวจ และป่าไม้
เมื่อถามกรณีที่ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา อ้างว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) จะแก้ไขปัญหาชายแดนที่ จ.สระแก้ว ผ่านคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) เท่านั้น รวมทั้งบอกว่าไทยแก้ปัญหาตรงนี้ล่าช้า นายอนุทิน กล่าวว่า ไทยไม่ได้ล่าช้า แต่ที่ล่าช้าคือกัมพูชา ไทยเป็นผู้ถูกรุกราน และถูกกระทำ ดังนั้นคำว่าล่าช้าไม่มี
ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนการยกเลิกเอ็มโอยู 43 และ 44 นายอนุทินกล่าวว่า กรรมาธิการกำลังศึกษาอยู่ ส่วนจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดเป็นเรื่องของสภาฯที่ดำเนินการอยู่ เราต้องรับฟังทั้ง 2 สภา เนื่องจากมีการตั้งกรรมาธิการทั้ง 2 สภา และทุกอย่างต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทีละประเด็น เวลา 4 เดือนนี้ อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรที่เป็นเรื่องระยะยาว ต้องทำให้สถานการณ์ปัจจุบันคลี่คลายไปให้ได้มากที่สุดก่อน
