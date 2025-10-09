จ่ายเยียวยาปะทะชายแดนแล้ว 2.4 แสนครัวเรือน 1,147 ล. ย้ำลงทะเบียนถึง 15 ต.ค.

สิริพงศ์ เผย จ่ายเยียวยาปชช.กว่า 2.4 แสนครัวเรือน โอนเข้าบัญชีผู้ประสับภัย 1,147 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ประชาชนที่ต้องอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ ทยอยได้รับเงินเยียวยาแล้ว โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดส่งข้อมูลผู้ประสบภัยให้ธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินการโอนเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เป็นไปตามเงื่อนไข และกรอบเวลาที่รัฐบาลกำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
โดย ปภ. โอนเงินผ่าน promptpay แล้ว 3 ครั้ง โอนสำเร็จจำนวน 247,257 ครัวเรือน อยู่ระหว่างรอโอนอีก 5,993 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์หรือบัญชีมีปัญหา จำนวน 6,659 ครัวเรือน (ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น.) และจะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาครั้งที่ 4 วันที่ 9 ตุลาคม 2568 จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด และครั้งที่ 5 วันที่ 10 ตุลาคม 2568 จังหวัดจันทบุรี
ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาใน 7 จังหวัด ปภ. เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือถูกตีกลับ ธนาคารออมสินและ ปภ. จะเร่งตรวจสอบและอัปเดตการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด โดยสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินได้ด้วยตนเอง โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชนที่เว็บไซต์ http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister
“นายกฯ พอใจกับผลการดำเนินงานที่สามารถโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง สะท้อนถึงความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ สำหรับครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินเพราะข้อมูลไม่สมบูรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน” นายสิริพงศ์ กล่าว