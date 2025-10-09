สันติ สั่ง สคบ.ทำงานเชิงรุก รับมือผู้ประกอบฉวยโอกาสขึ้นราคา ช่วงใช้คนละครึ่งพลัส

‘สันติ ปิยะทัต’ มอบนโยบาย สคบ. เปลี่ยนทำงานเชิงรุก สั่งการตั้งรับผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาของแพงช่วงใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส พบกระทำผิดดำเนินการทันที พร้อมสางคดีเก่าให้เร็วด้วยทริคไกล่เกลี่ยพอใจทั้งสองฝ่าย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ชั้น 5 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้กับ สคบ. และตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1166 ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนและผู้บริโภค ที่ทาง สคบ. ตั้งขึ้นเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์
โดย นายสันติให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้มีข้อสั่งการและมอบนโยบายให้กับ สคบ. ที่เป็นนโยบาย Quick win ของรัฐบาล ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่จะแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ภัยสังคม ซึ่งทาง สคบ. เห็นว่าทางรัฐบาลมีนโยบายด้านเศรษฐกิจ อย่างโครงการคนละครึ่งพลัส จะเริ่มในวันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.2568 ที่ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ครึ่งหนึ่งซื้อสินค้า ซึ่งทาง สคบ. เรามีความกังวลกลัวว่าผู้ประกอบการอาจจะฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ทำให้นโยบายของภาครัฐอาจจะไม่ได้รับประสิทธิภาพตามสมควร ดังนั้นทาง สคบ.เราได้มอนิเตอร์ในเรื่องนี้ ทั้งช่องทางในการร้องเรียนว่าสินค้านี้ราคาแพงไปหรือไม่ หรือผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ หรือมีการฉ้อโกงภาษีของรัฐหรือไม่ โดยเรามีช่องทางร้องเรียนสายด่วน 1166 และเมื่อได้รับเรื่องราวร้องเรียนโครงการคนละครึ่งเรื่องสินค้าราคาแพงเราจะดำเนินการทันที แต่เราต้องยอมรับว่าในอดีตที่มามีโครงการลักษณะแบบนี้ หลายๆกรณีผู้ประกอบการเองผู้บริโภคเองบางส่วน มีการฉ้อโกงภาษีด้วย คือไม่ได้มีการให้บริการด้านสินค้า บริการจริง ตนไม่อยากให้ภาษีของรัฐของประชาชนไปเสียหายแบบนี้
นายสันติกล่าวอีกว่า ตนได้ให้นโยบายเรื่องลดค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของทาง สคบ.ด้วย เช่น เรื่องผู้เช่าหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ที่ต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำในอัตราที่สูงกว่าปกติตามที่ทางราชการกำหนด ตนได้กำชับให้ สคบ.ไปหาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วน เพื่อจะลดค่าครองชีพของบุคคลดังกล่าว และยังมีเรื่องภัยสังคม เป็นเรื่องที่รัฐบาลประกาศไว้ ซึ่งตนมองไปถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นเรื่องของยาเสพติด ซึ่งตอนนี้กำลังระบาดในโรงเรียน และหมู่เยาวชน ตนได้ให้นโยบายว่าเราต้องให้ความรู้กับประชาชนถึงภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อจะได้ช่วยกันป้องปรามปัญหานี้ ในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตนก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ ที่จะเป็นการป้องและปราบปรามด้วย
เมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ค่ารถไฟฟ้า สินค้าราคาแพงเกินเราได้กำชับอะไรบ้าง นายสันติกล่าวว่า เรามองทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ซึ่งก็ต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย อะไรที่เป็นการเอาเปรียบ บิดเบือนไม่ได้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทางสคบ.จะเข้าไปดำเนินการในเวลารวดเร็วไม่กี่เดือนนี้ ในช่วง 3-4 เดือนนี้ ตนที่ได้รับมอบหมายมองว่าผลประโยชน์ของประชาชนอยู่กับตน จึงได้กำชับข้าราชการให้ใช้สติปัญญาอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
เมื่อถามว่าคดีเก่าๆ ที่ยังค้างอยู่เราจะสามารถดำเนินการให้ได้เร็วขึ้นหรือไม่ นายสันติกล่าวว่า ในส่วนคดีค้างเก่าที่เกิดขึ้นมาแล้วเรื่องไหนที่ไปถึงศาลแล้ว ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม แต่เรื่องไหนที่ยังไม่ไปถึงศาลก็จะพยายามให้มีการไกล่เกลี่ย ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาที่พอใจทั้งสองฝ่าย แล้วปัญหาก็จะจบได้เร็ว เพราะปัญหาเรามีมาก ต้องเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่สคบ.ของเราไม่ได้มีมากพอ แต่ก็พยายามกำชับให้มีการไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม ส่วนปัญหาในต่างจังหวัดต้องยอมรับว่าเรามีลูกจ้างสคบ.เพียงแค่จังหวัดละ 2 คนอาจจะไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาให้ประชาชน ซึ่งตนจะตรวจการบ้านของ สคบ.ทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ตนก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอกับการรับเรื่องราวร้องเรียน และการทำงานที่ผ่านมาเป็นเชิงตั้งรับ ดังนั้นปัญหาหลายๆอย่างเลยยังแก้ไขไม่ทันใจ แต่มาวันนี้ตนขอให้ทำงานเชิงรุก
