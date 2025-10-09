อาจารย์ชี้ คนละครึ่งพลัส เป็นเครื่องมือศก. ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ไม่ใช่แจกเงิน แบบไร้ยุทธศาสตร์ 

“รศ.ดร.โอฬาร” ชี้ “คนละครึ่งพลัส” คือเครื่องมือเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ไม่ใช่การแจกเงินแบบไร้ยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นถึงโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะเริ่มโอนเงินให้ประชาชนในเดือนตุลาคมนี้ว่า เป็นนโยบายเศรษฐกิจเชิงพัฒนาที่ผสานผลประโยชน์ของรัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าด้วยกัน
“คนละครึ่งพลัส ไม่ใช่โครงการแจกเงินแบบไร้ยุทธศาสตร์ หรือแค่ทำไป เพื่อหวังคะแนนเสียง แต่เป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจที่ทำให้เงินหมุนเวียนจริงในระบบ ทั้งประชาชนได้ประโยชน์และผู้ประกอบการก็อยู่ได้”
รศ.ดร.โอฬารอธิบายว่า จุดเด่นของโครงการคือแนวคิด “รัฐช่วยครึ่ง ประชาชนจ่ายครึ่ง” ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ประชาชนจะตระหนักถึงคุณค่าของเงิน ขณะเดียวกันเงินที่รัฐสมทบก็จะหมุนกลับสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายเล็กในชุมชน
โดยสิทธิในโครงการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประชาชนทั่วไปนอกระบบภาษี ได้รับสิทธิ 2,000 บาท ผู้อยู่ในระบบภาษี ได้รับสิทธิ 2,400 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13 ล้านคน ได้รับเงินเพิ่มอีก 1,700 บาท รวมเป็น 2,000 บาทต่อคน
เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ประกอบการ โครงการนี้ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนรายได้น้อย สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจครัวเรือน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลดีจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น รายได้หมุนเวียนในพื้นที่สูงขึ้น เกิดการจ้างงาน และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
นอกจากนั้น ยังเป็นการ วางรากฐานเศรษฐกิจระยะยาว รศ.ดร.โอฬารย้ำว่า “คนละครึ่งพลัส” แตกต่างจากโครงการแจกเงินทั่วไป เพราะ 1.ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจ่าย 2.เงินหมุนเวียนจริงในระบบผ่านร้านค้าชุมชน 3.กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องถึงแรงงานและผู้ผลิต 4.สร้างผลประโยชน์ระยะยาวต่อเศรษฐกิจฐานราก
“นี่คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Participatory Economy) ที่ประชาชนไม่เพียงรอรับความช่วยเหลือ แต่กลายเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับรัฐ”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เขต6สงขลาเดือด! กล้าธรรม ท้าชน ปชป. เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ภูมิใจไทยแจมด้วย
- ศุภจี หารือหอค้า จับมือรับมือภาษีสหรัฐฯ ลุยเอฟทีเอ เปิดตลาดอินเดีย ดูแลสินค้าเกษตร
- ทภ.1 แจงร่อนหนังสือถึงกัมพูชา เก็บกู้ทุ่นระเบิด หนองจาน-หญ้าแก้ว เพื่อจนท.ปฏิบัติหน้าที่สะดวก
- พาลเมอร์ส่อพักถึง พ.ย. หวั่นปัญหาเจ็บขาหนีบเรื้อรังระยะยาว