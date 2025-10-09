ทภ.1 แจงร่อนหนังสือถึงกัมพูชา เก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อจนท.ปฏิบัติหน้าที่สะดวก-ป้องเขมรเข้าใจผิด

ทภ.1 แจงหนังสือด่วนถึง กัมพูชา เก็บกู้ทุ่นระเบิด บ้านหนองจาน -บ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการ รักษาอธิปไตย และป้องกันกัมพูชาเข้าใจผิด
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอเรียนชี้แจงว่าตามที่กองกำลังบูรพาได้ส่งหนังสือถึงผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51 ของกัมพูชา เรื่อง การเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 นั้น
การเก็บกู้ทุ่นระเบิดดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งเป็น “พื้นที่อธิปไตยของฝ่ายไทย” ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรักษาอธิปไตย และความสงบสุขของประชาชนชาวไทย
การแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบล่วงหน้าในห้วงวันและเวลาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด หรือการถูกบิดเบือนข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างทั้งสองฝ่าย
กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริตใจ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในพื้นที่
อ่าน : ทภ.1 ร่อนหนังสือด่วน! แจ้งกัมพูชาป้องเข้าใจผิด ไทยจะเข้ากู้ระเบิด บ้านหนองจาน-หญ้าแก้ว
