ภราดร เผย อนุทิน เตรียมลุยน้ำท่วมภาคกลาง จ่ออนุมัติเงินเยียวยาล็อตแรก สัปดาห์หน้า

ภราดร เผย เตรียมลงพื้นที่น้ำท่วมลุ่มน้ำภาคกลาง พร้อมนายกฯ จ่ออนุมัติเงินเยียวยาล็อตแรก สัปดาห์หน้า สั่ง จังหวัดเก็บข้อมูลให้ครบ รายงานสถานการณ์ทุกวัน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (10 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำภาคกลาง ประกอบด้วย ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ส่วนการจ่ายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จะกำชับจังหวัดรายงานสถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบทุกวัน จากนั้นจะส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รวบรวมเพื่อประเมินความเสียหาย และจะพยายาม นำเข้าไปรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ โดยการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะอนุมัติได้ภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะทยอยโอนเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบเป็นรอบๆ แต่จะไม่รอให้สถานการณ์คลี่คลาย หากเป็นไปได้จะทยอยจ่ายให้ทุกสัปดาห์ ตามข้อมูลที่จังหวัดส่งมา
อย่างไรก็ตาม ขอประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานท้องถิ่นเก็บข้อมูลสถาการณ์รายวันให้ครบถ้วน เช่น จ.อ่างทอง น้ำท่วมหลายวันแต่ข้อมูลยังไม่เรียบร้อยข้อมูลไม่อัพเดท ดังนั้นในกลุ่มแรกที่จะจ่ายเงิน จะตัดข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคมนี้ จากนั้นจะทยอยจ่ายต่อไป
ส่วนการทำงานที่เร่งรีบจะทำให้เกิดช่องว่างในการรายงานสถานการณ์ ของจังหวัดหรือไม่ นายภราดรกล่าวว่า หน่วยงานท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่จริงเก็บข้อมูลมาแล้ว เพราะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ข้อมูลดีเท่ากับคนในพื้นที่ แต่ที่ผ่านมาเกิดความล่าช้า เพราะมีหลายขั้นตอนทำให้ประชาชชนได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทำแบบลวกๆ ทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรม งงธรรมนัส ไม่มาแจงกมธ. ถามไหนว่า พร้อมร่วมมือ ยันทอดไมตรีให้แล้ว จ่อเรียกซ้ำ
- จี้ระงับใช้วัตถุระเบิดเหมืองโปแตชโคราช หลังพบหลักฐานขออนุญาตใช้ระเบิดทั้งที่ EIA ห้ามใช้
- ศธ.ลุยสอบปม ปั่นยอดนักเรียน มหาสารคาม จ่อขยายผลทั่วประเทศ
- อดีตกกต. แนะ ปชน.วางแผนแบบ เวิร์สเคสซีเนริโอ ไว้ได้เลย มองจังหวะนรก ไทม์ไลน์คดี 44 ส.ส.