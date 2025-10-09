สมศักดิ์ ชี้ เร็วไปที่จะพูดถึงแคนดิเดตนายกฯ หลังมีข่าวเล็งทาบ วราวุธ มั่นใจ ไม่มีเลือดไหลออก

สมศักดิ์ ชี้ เร็วไปที่จะพูดถึงแคนดิเดตนายกฯ หลังมีข่าวเล็งทาบ วราวุธ มั่นใจไม่มีเลือดไหลออก
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึง ประเด็นกระแสข่าวที่ว่าพรรคเพื่อไทย จะมีการเสนอชื่อ นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ว่า ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนี้ นายวราวุธ เป็นบุคคลหนึ่งที่สังคมให้การจับจ้อง เป็นคนที่มีคะแนนบวก เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกท่าทางอะไรต่างๆดี แต่การที่จะเป็นแคนดิเดตนายกฯหรือไม่อย่างไรนั้นไม่มีใครตอบได้ อย่างเร็วเกินไปเพราะเรายังไม่ถึงขั้นตอนเวลาที่จะต้องมาเลือกแคนดิเดตนายกฯ เพราะแคนดิเดตนายกฯนั้น ท้ายสุดก็หนึ่งถึงสองสัปดาห์ก่อนที่จะสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนดูแล้วหากเป็นไปตามกำหนดการที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ ก็ยังเหลืออีกสามเดือนครึ่ง ถึงจะยุบสภา หลังจากนั้นก็ตอบไปอีกเป็นเดือน ถึงจะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นถ้าพูดวันนี้ยังเร็วไป แต่ถ้าเป็นการโยนหินถามทางของสื่อมวลชนก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นสิ่งที่ทำได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในฐานะคนเพื่อไทยเอง รู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าว ยังไม่มีการพิจารณาอะไร ก็เป็นข่าวอาจจะดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้ ไม่มีใครตอบได้
เมื่อถามย้ำว่า ในขณะนี้ยังไม่มีมีการพูดคุยใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ยังไม่ทราบหรอก ขณะนี้ยังต้องหาตัวผู้คน ว่าอะไรที่ดีที่สุด ยังมีเวลาอีกสามสี่เดือนข้างหน้า
เมื่อถามต่อว่า แกนนำเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกับนายวราวุธ เกี่ยวกับการร่วมงานทางการเมืองบ้างหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันมาก่อนในขณะนั้น ก็ดี ไม่มีอะไรเสียหาย
เมื่อถามว่า ในฐานะเป็นคนเพื่อไทยเอง รับได้หรือไม่หากมีการนำคนนอกพรรค พรรคอื่น มาเป็นแคนดิเดตนายกฯ นายสมศักดิ์กล่าวว่า เราไปตอบแทนพรรคการเมืองไม่ได้เพราะยังไม่ได้ประชุม แต่ถ้าหากถามตน ตนก็ว่าไม่ควรตอบเพราะในวันนี้จะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรยังไม่มีใครรู้
เมื่อถามย้ำว่า ส่วนตัวแล้วมองว่าแคนดิเดตนายกฯรัฐมนตรีควรมาจากคนในพรรคหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ตนไม่มีส่วนตัวหรอก ตนคิดว่าจะในพรรคหรือนอกพรรคไม่เป็นไร ถ้าเป็นคนที่สังคมรับได้ ก็เป็นสิ่งที่ดี ก็เอาคนที่เข้าใจบริบทของสังคม บางคนก็ไม่เข้าใจในเรื่องสังคมเมือง บางคนก็ไม่เข้าใจในเรื่องของสังคมชนบท หรือสังคมระหว่างประเทศ อะไรอย่างนี้ ต้องมีอะไรที่ครบเครื่องจะดีที่สุด แต่หากหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยค่อยลดสเปคลงมา
ผู้สื่อข่าวถามว่า ยิ่งมีข่าวแบบนี้จะทำให้ให้เลือดไหลออกจากเพื่อไทยมากขึ้นหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า เลือดไม่ไหลหรอก ตนว่าถึงเวลาที่เลือดน่าจะหยุดแล้ว
