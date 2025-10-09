สมศักดิ์ ย้ำชัดยังอยู่ เพื่อไทย แม้ ‘ธนกฤต’ ซบ ‘กล้าธรรม’ ชี้มองต่างเรื่องการเมืองได้
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายธนกฤต จิตอารีรัตน์ ซึ่งเคยเป็นคณะทำงาน ได้ไปเป็นเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอัครา พรหมเผ่า) จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าตนจะย้ายพรรคไปด้วยหรือไม่ ว่า ตนไม่ได้ย้าย นายธนกฤตก็เป็นคณะทำงานในอดีตของตน ก็อาจจะมองต่างมุมกับตนบ้าง อาจมองว่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เลยอยากไปสนับสนุน ตนก็ไม่ทราบ เราไปเดาไม่ได้ เป็นความคิดเห็นทางการเมือง เราเป็นระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้ไปห้ามหรือสนับสนุนใคร แต่เวลาทำงานก็ทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไร
ผู้สื่อข่าวถามว่า แปลว่าแยกทางกันเดินแล้ว นายสมศักดิ์อยู่พรรคเพื่อไทย ส่วนนายธนกฤต จะไปที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขา ใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า เราก็ไม่สามารถไปห้ามใครได้ บางคนพี่กับน้อง พ่อกับลูกยังอยู่คนละพรรคกันเลย เป็นเรื่องธรรมดาในประเทศไทยอยู่แล้ว แต่ตนกับน้องของตนยังอยู่พรรคเดียวกัน
เมื่อถามย้ำว่า แต่จะไม่ย้ายไปไหนใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์ยิ้มพร้อมกล่าวว่าไม่ไปไหน
