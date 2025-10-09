รมว.กลาโหม เยี่ยม ส.อ.บุริศวร์ บาดเจ็บจากเหตุปล้นทองสุไหงโก-ลก ให้กำลังใจปฏิบัติหน้าที่กล้าหาญ

‘รมว.กลาโหม’ เยี่ยม ‘ส.อ.บุริศวร์’ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายบุกปล้นทอง ในห้างสรรพสินค้า อ.สุไหงโก-ลก พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและเข้มแข็ง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย นายสิบอาวุธเบา ชุดรบพิเศษ รพศ.408 กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายบุกปล้นทองในห้างสรรพสินค้า อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ช่วงค่ำของวันที่ 5 ต.ค.
กล่าวให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเข้มแข็ง พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้และฟื้นฟูร่างกาย
ADVERTISMENT