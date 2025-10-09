พรุ่งนี้ !นายกฯอนุทิน เตรียม นั่ง ฮ. ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พิจิตร-ชัยนาท–สิงห์บุรี

3 จ.รอเลย “นายกฯ ยกฮ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคกลางตอนบน พิจิตร – ชัยนาท – สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 10 ต.ค.นี้ โดยเวลา 11.45 น. นายกฯ พร้อมคณะ ออกเดินทางจาก พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปที่โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เพื่อพบปะประชาชนและมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
จากนั้นเวลาประมาณ 15.15 น. นายกฯเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์น้ำ และแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูเขื่อนระบายน้ำ และภารกิจสุดท้าย จะไปพบปะพี่น้องประชาชนจ.สิงห์บุรี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
“รัฐบาลและนายกฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น และจะเดินทาง ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จ.พิจิตร ชัยนาท และจ.สิงห์บุรี รวมถึงการให้ความสำคัญในการเร่งช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะมีการรวบรวมเพื่อประเมินความเสียหาย และนำเข้าไปรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ โดยคาดว่าการจ่ายเยียวยาล็อตแรกจะอนุมัติได้ภายในสัปดาห์หน้า และมีการจะทยอยโอนเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบเป็นรอบๆ อย่างต่อเนื่องโดยไม่รอให้สถานการณ์คลี่คลาย” โฆษกประจำสำนักนายกฯกล่าว
