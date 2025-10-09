ผู้ประกอบการ โอดปะทะไทย-กัมพูชา เสียหาย 9 พันล. สระแก้ว-ศรีสะเกษเลิกจ้างแรงงานแล้ว 50%

“กมธ.ท่องเที่ยว” รับหนังสือผู้ประกอบการ โอดเดือดร้อนจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เสียหายแล้ว 9 พันล้านบาท สระแก้ว-ศรีสะเกษ อ่วม เลิกจ้างแรงงาน50เปอร์เซ็นต์แล้ว วอนรัฐออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่รัฐสภา นางสาวชนก จันทาทอง ส.ส.จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย(พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายยอดชาย พึ่งพร ส.ส.จังหวัดชลบุรี พรรคประชาชน(ปชน.) ในฐานะกรรมาธิการท่องเที่ยว พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการ เรื่องมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ
โดยนางสาวชนก ระบุว่า นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้ามารับหนังสือตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และรับทราบถึงข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการ ทั้ง 11 ข้อ ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการก็ได้พิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งบางเรื่องรู้สึกตกใจ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรม เพราะถูกลูกค้าทั้งเลื่อนและยกเลิกห้องพัก ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมจำเป็นต้องเลิกจ้างแรงงาน แต่ยังไม่ปิดกิจการ โดยจากข้อมูลที่มีพบว่าจังหวัดที่น่าเป็นห่วง คือ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวชนก ระบุอีกว่า ทางคณะกรรมาธิการเข้าใจดีว่าช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล แต่ก็อยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลใหม่ให้เยียวยาผู้ประกอบ อีกทั้งอยากให้ไทยช่วยไทยด้วย และประการสำคัญ คือ ในระยะสั้นนี้อยากให้มีโครงการเฉกเช่นโครงการแอ่วเหนือคนละครึ่ง จัดขึ้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งนี้ 7 จังหวัดชายแดนดังกล่าวมีการปะทะเพียงบางจุดเท่านั้น ไม่ได้ปะทะทั้งจังหวัด ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้
ด้านตัวแทนผู้ประกอบการ เปิดเผยว่า นับแต่ที่มีการประกาศกฎอัยการศึก ตัวเลขความเสียของการท่องเที่ยว 7 จังหวัด อยู่ที่ 9,000 ล้านบาท โรงแรมภายในจังหวัดสระแก้วได้เลิกจ้างแรงงานทั้งแรงงานไทยและกัมพูชา รวมแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงภาคส่วนต่างๆ ให้สื่อสารกับสังคมว่า จังหวัดชายแดนนั้น ปะทะเพียงบางจุดเท่านั้น ไม่ไช่ปะทะทั้งจังหวัด ภาพรวมส่วนใหญ่ของจังหวัดปลอดภัยดี อย่างทะเลจันทบุรี ทะเลตราด ก็ปลอดภัย
สำหรับมาตรการการบรรเทาความเดือดร้อนที่ผู้ประกอบการต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือในสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษ มีทั้งหมด 11 ข้อ อาทิเช่น 1.จัดทำโครงการเหมือนแอ่วเหนือคนละครึ่ง ให้กับในพื้นที่ทั้ง ๗ จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ 2.จัดโครงการหรือมหกรรมเทศกาลท่องเที่ยว 3.กำหนดมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธธรรมดาหรือนิติบุคคลสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางและใช้บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัด 4.กำหนดมาตรการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 5.กำหนดมาตรการพักชำระหนี้และยกเว้นดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงกำหนดให้มีโครงการเงินกู้ระยะสั้น ดอกเบี้ยต่ำ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นต้น