ก่อแก้ว ยินดีถ้าชทพ. รวมเพื่อไทย มองวราวุธ แม้เป็นคนคุณภาพ แต่ไม่ง่าย ถึงแคนดิเดตนายกฯ 

ก่อแก้ว ยินดีชทพ. ย้ายมารวมเพื่อไทย มองวราวุธคนคุณภาพ แต่ไม่ง่าย ถึงแคนดิเดตนายกฯ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์แสดงความคิดเห็นที่มีกระแสข่าวว่า พรรคเพื่อไทยทาบทาม นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่า ถ้าสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา ย้ายมารวมกับพรรคเพื่อไทยจริง ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับ คุณท็อป (วราวุธ) หัวหน้าพรรคชาติไทย ก็เป็นคนมีคุณภาพ
แต่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเลยหรือไม่นั้น ผมยังไม่ทราบ การคัดเลือกแคนดิเดตนายกฯ เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรค จะตัดสินใจ ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอย่างรอบด้าน และพูดคุยกับสมาชิก และ ส.ส. ของพรรค อย่างตกผลึกก่อนเท่านั้น โดยส่วนส่วนตัว ผมคิดว่าไม่ง่าย เพราะพรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่เหมาะสมกับการเป็นแคนดิเดตนายกฯ ก็หลายท่านครับ