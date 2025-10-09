ไทยสร้างไทย ชงแก้รธน. เปิดช่องเลือกนายกฯ จาก ส.ส. เพิ่มจากบัญชีแคนดิเดต ปลดล็อก กม.อุปสรรคทำกิน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่พรรคไทยสร้างไทย(ทสท.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคทสท. พร้อมด้วย ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย และนายชัชวาล แพทยาไทย เลขาธิการพรรค ร่วมแถลงข่าวและชี้แจงสาระสำคัญการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีสาระสำคัญ 5 ประเด็นหลัก มุ่งเน้นการปรับปรุงกลไกการตรวจสอบอำนาจรัฐให้ยึดโยงกับประชาชน เสริมสร้างหลักนิติธรรม และยกระดับความรับผิดชอบขององค์กรอิสระ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการบริหารประเทศให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
ดร.โภคิน กล่าวว่า การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง โดยสาระสำคัญประการแรกคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ โดยประชาชนไม่น้อยกว่า 50,000 คนสามารถเข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการถอดถอน ซึ่งจะทำให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและลดอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง
ขณะเดียวกัน พรรคไทยสร้างไทยยังเสนอให้ปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา 77 เพื่อให้การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีพและการประกอบอาชีพเกิดขึ้นจริง โดยหากหน่วยงานของรัฐละเลยไม่ดำเนินการ ประชาชนสามารถยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาได้ ถือเป็นการสร้างกลไกใหม่ที่ทำให้กฎหมายตอบสนองต่อชีวิตของประชาชนมากขึ้น
นอกจากนี้ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังมุ่งแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่องทางการเมือง โดยเสนอให้เมื่อสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากรายชื่อในบัญชีพรรคการเมืองได้ ให้สามารถเสนอชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อไม่ให้ประเทศต้องเผชิญภาวะสุญญากาศทางการเมือง และสามารถเดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างต่อเนื่อง
อีกประเด็นสำคัญคือการปรับหลักเกณฑ์การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมือง โดยให้มติของพรรคการเมืองต้องผ่านความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคไม่น้อยกว่าสามในสี่ เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจเป็นธรรมและสะท้อนเจตจำนงของพรรคการเมืองอย่างแท้จริง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถูกขับสามารถอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
นอกจากนี้ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังเสนอให้ยกเลิกผลทางกฎหมายของประกาศ คำสั่ง และการกระทำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยบัญญัติให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่มีผลใช้บังคับ เพื่อฟื้นฟูหลักนิติรัฐและนิติธรรมให้กลับคืนสู่สังคมไทยอย่างสมบูรณ์
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวย้ำว่า พรรคไทยสร้างไทย มีข้อเสนอเร่งด่วนในการผ่าทางตันด้านรัฐธรรมนูญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของหลายฝ่ายที่เห็นว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้มี 3 พรรคการเมืองเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามา แต่ขั้นตอนแรกยังเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้มีประชามติเพื่อถามประชาชนว่าจะเห็นชอบแก้ไขหรือไม่เท่านั้น การแก้ไขนี้เป็นเพียงการไขกุญแจเข้าประตูบ้าน ยังต้องเผชิญขั้นตอนอีกหลายชั้น
ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าการรอให้ขั้นตอนเหล่านี้ดำเนินไปเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะปัญหากติกาการเมืองที่ไม่เป็นธรรม การได้มาซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยพรรคอันดับหนึ่งกลับไม่มีโอกาสเสนอแคนดิเดตเอง รวมถึงปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองที่ส่งผลให้ประชาชนขาดศรัทธาต่อพรรคการเมืองและระบบประชาธิปไตยไทย โดยข้อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ จะนำไปหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ร่วมกัน การแก้ไขสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอประชามติ ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนและมุ่งเน้นการสร้างระบบการเมืองที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
นายชัชวาล กล่าวว่า ความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงกฎหมายทั่วไป แต่เป็นเรื่องที่สะท้อนความหวัง และความมั่นใจของประชาชนต่อระบบการเมืองไทย โดยเชื่อว่าประชาชนจะยินดีสนับสนุนหากกติกาใหม่ที่ออกมาสร้างประโยชน์ต่อทุกคนอย่างแท้จริง ไม่เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขณะเดียวกันเห็นว่าข้อเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ดร. โภคิน เป็นหนึ่งในทางออกที่เหมาะสม และยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทย จะเดินหน้าแสวงหาความร่วมมือจากสมาชิกและพรรคการเมืองอื่น ๆ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดต่อไป
