ส.ส.สตูล ภท. แจงที่มา สินบน 40 ล้าน แลกปราบสแกมเมอร์ ยัน ไชยชนกสั่งลุยเต็มที่ ไม่มีมวยล้ม

วรศิษฎ์ แจง ผู้ชำนาญการประจำตัวส.ส. ส่งข้อมูลส่วย 40 ล. แลกไม่เอาผิดแก๊งคอล ให้ “ไชยชนก” รมว.ดีอี ไฟเขียว ตำรวจเอาผิดเต็มที่ ลั่นไม่มีมวยล้ม
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล ในฐานะกรรมการบริหาร พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์กรณีการให้ข้อมูลของผู้ที่มาติดต่อขอจ่ายสินบน 40 ล้านบาทต่อเดือน กับ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ โดยนายไชยชนกอภิปรายเรื่องดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาระหว่างการแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาว่า ตนได้รับข้อมูลดังกล่าวมาจากนายฉัตรมงคล รุ่งสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการส่วนตัวของเพื่อน ส.ส.ในพรรค ภท. ที่ได้ข้อมูลมาจากกลุ่มบุคคลที่เสนอจ่ายสินบนให้นายไชยชนก
ตนจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาบอกกับนายไชยชนก จึงเป็นที่มาที่นายไชยชนก นำเรื่องดังกล่าวไปอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา เมื่อมีการเปิดเผยเรื่องส่วยขึ้นมา นายไชยชนกจึงสั่งการให้นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันเมื่อประเด็นดังกล่าวมีความเกี่ยวกับเรื่องความผิดทางอาญา นายไชยชนกจึงเข้าไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งนายไชยชนกและตนได้ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้ว
เมื่อถามว่าเหตุใดนายฉัตรมงคล จึงนำเรื่องส่วย 40 ล้านบาทมาแจ้งให้ทราบ และนายฉัตรมงคลได้รู้จักกับ ดิว ผู้ที่เสนอจ่ายสินบน ตามข้อมูลที่เปิดเผยมาจากทางตำรวจหรือไม่ นายวรศิษฎ์กล่าวว่า “ด้วยข้อเท็จจริงผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนเสนอจ่ายสินบน ซึ่งข้อมูลที่ผมได้รับมาก็ไม่ลงลึกว่าใครเป็นผู้เสนอจ่ายสินบน เพราะไม่อยากไปละลาบละล้วงในข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้น”
เมื่อถามว่าหลายฝ่ายมองว่า นายฉัตรมงคลได้ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลในขบวนการดังกล่าวหรือไม่ นายวรศิษฎ์กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มี และนายฉัตรมงคล ก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการพนันอะไร เพียงแต่บังเอิญไปเจอกับบุคคลที่พูดถึงเรื่องส่วยดังกล่าวมา นายฉัตรมงคลจึงหวังดี เพราะข้อมูลและเรื่องดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับกระทรวงและรัฐมนตรีของพรรค ภท.เป็นเจ้ากระทรวงอยู่ เข้าใจว่าคนที่อยากจะจ่ายสินบนคิดว่าหากได้คุยและเสนอข้อมูลถึงผู้บริหารกระทรวงได้โดยตรงแล้ว เรื่องทุกอย่างน่าจะจบ
เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดเผยข้อมูลสินบน 40 ล้านบาทดังกล่าวของนายไชยชนก หวังผลทางการเมืองหรือไม่ และหากไม่มาเปิดเผยต่อสังคมจะดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังแค่ไหน นายวรศิษฎ์กล่าวว่า ยืนยันว่าข้อมูลที่ตนนำไปบอกกับนายไชยชนกนั้น ตั้งใจจะดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดอยู่แล้ว จริงๆ ก็ไม่จำเป็นต้องประกาศให้สังคมรับทราบก็ได้ เพราะหากไม่เปิดเผยข้อมูลเชื่อว่าจะจัดการเรื่องดังกล่าวได้ง่ายกว่านี้ด้วย เพราะพอเปิดข้อมูลออกมาก็อาจทำให้ผึ้งแตกรังได้ ซึ่งข้อมูลที่ตนได้รับมาได้มอบให้กับพนักงานสอบสวน กองปราบปรามฯ ไปหมดแล้ว ซึ่งไม่สามารถมาเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้ เนื่องจากจะกระทบกับสำนวนคดี จากนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนฯ ที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ตามข้อมูลและหลักฐานว่าจะเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดบ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือใครได้อย่างแน่นอน เพราะนายไชยชนกได้สั่งให้ดำเนินการอย่างเต็มที่
“ยืนยันว่าเรื่องการสอบส่วย 40 ล้านบาท ไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอน เพราะประชาชนและสังคมรอดูบทสรุปอยู่ ระหว่างนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่ เพราะข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดอยู่ในสำนวนแล้ว เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้เวลาไม่นาน แต่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย และเห็นว่าทางตำรวจ จะมีการส่งเรื่องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปตรวจสอบอีกทางด้วย ซึ่งผมพร้อมให้ข้อมูลทั้งหมดต่อกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้เรื่องดังกล่าวเกิดความกระจ่างต่อสังคม” นายวรศิษฎ์กล่าว
