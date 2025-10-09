เศรษฐา เผย 10 ปี ป่าประเทศไทยหาย 8.3 แสนไร่ ทำน้ำท่วมรุนแรง ชี้ปลูกป่าคือจุดเริ่มต้นสำคัญ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจ “เศรษฐา ทวีสิน – Srettha Thavisin” ระบุว่า
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558–2567) พื้นที่ป่าไม้ของไทย เพิ่มขึ้นเพียง 331,951 ไร่ แต่ หายไปถึง 832,080 ไร่ เราเหลือป่าราว 31.46% ของประเทศเท่านั้นครับ
เมื่อป่าหาย ต้นไม้ลดลง ดินถูกชะล้างง่าย ส่งผลให้น้ำหลากและน้ำท่วมรุนแรงขึ้นทุกปี กระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด
ยังไม่รวมถึงสัตว์ป่าที่ขาดแหล่งอาศัย ระบบนิเวศที่เสียสมดุล คุณภาพชีวิตที่ถดถอย มลพิษที่กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง และเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบหนัก หน้าดินเสื่อมโทรม เพาะปลูกอะไรก็ไม่งอกงามหรือให้ผลผลิตลดลง
“การปลูกป่า” คือจุดเริ่มต้นสำคัญ แต่สิ่งที่ต้องคิดต่อคือ “เราจะปลูกอะไร” ที่ช่วยสร้างทั้งป่า และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคน