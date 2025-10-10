เดดไลน์วันนี้ ทหารกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ‘อนุทิน’ ชี้เส้นตายไม่เคยออกจากปากรบ.

เดดไลน์วันนี้ ทหารกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ส่วน ‘อนุทิน’ ชี้เส้นตายไม่เคยออกจากปากรัฐบาล
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้วฝั่งกัมพูชา ทั้งสองแห่งมีการรวมตัวของชาวบ้านหลวมๆ ส่วนบรรดาทหารที่ประจำจำอยู่จะใช้เวลาส่วนใหญ่จับจ้องไปที่ฝั่งของประเทศไทยเพื่อเฝ้าดูความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ทางด้านกองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51 ของกัมพูชา เพื่อแจ้งให้ทราบว่า จะเข้าไป เก็บกู้ทุ่นระเบิด ในพื่นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม เพื่อเป็นการดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของฝ่ายไทย เพื่อให้เกิดความเกื้อกูลต่อการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการรักษาอธิปไตย และความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย จึงแจ้งให้ทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด หรือนำไปบิดเบือนข้อมูล
ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ
นายอนุทินให้สัมภาษณ์กรณีสื่อกัมพูชาเผยแพร่บทความว่านายกฯไทยขีดเส้นตาย10 ตค.ให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว เป็นการบีบบังคับโดยไม่ใช่วิธีทางการทูต นายอนุทินกล่าวว่า ” คำว่าเส้นตายไม่เคยออกจากปากของรัฐบาล”
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ล่าสุดได้คุยกับหน่วยงานความมั่นคงว่าอย่างไรเพราะวันนี้ก็เริ่มมีการผลักดันขาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ นายอนุทินกล่าวเพียงว่า เรื่องนี้เป็นความลับ ทุกอย่างก็ต้องดำเนินการไปตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน แต่ต้องนึกถึงอธิปไตยและกฎหมายที่เราก็ไม่สามารถที่จะยอมให้ใครก้าวล่วงได้ ส่วนข้อกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว นายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้ตนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน อธิปไตย ของประเทศไทย และศักดิ์ศรีของประเทศ
