“วรชัย” ย้ำจุดยืนชุมนุมหน้าเรือนจำคลองเปรมทุกวันเสาร์ เรียกร้องรธน.ใหม่
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายวรชัย เหมะ อดีตส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 11 ตุลาคมนี้ กลุ่มคนรักประชาธิปไตยทุกกลุ่ม ทุกสีเสื้อ ทุกพรรคการเมือง นิสิตนักศึกษาและประชาชน ยังคงมีนัดทานข้าวหน้าเรือนจำคลองเปรมเหมือนทุกเสาร์ที่ผ่านมา โดยการกินข้าวหน้าเรือนจำเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น. นอกจากจะเป็นการทานข้าวเป็นเพื่อนนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ แล้ว ยังเป็นการสื่อสารประเด็นสำคัญที่สำคัญที่สุดของประเทศในวันนี้ คือการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุด เพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าส.ส.แต่ละพรรควิ่งย้ายพรรค มีการซื้อขายตำแหน่งต่อรองอำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงเสียงของประชาชนได้เลือกมาตอนเลือกตั้ง แต่กลับทำเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเท่านั้น
นายวรชัย กล่าวอีกว่า สิ่งที่ต้องทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งไม่ให้ ส.ส.ย้ายพรรคทรยศต่อคนเลือก คือการทำรัฐธรรมนูญที่ได้มาโดยประชาชนเพื่อประชาชน การชุมนุมของพวกตนจุดประสงคร์หลักในวันนี้คือการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และทำให้พรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมาเข้มแข็ง ส.ส.ไม่สามารถทรยศขายตัวหักหลังประชาชนผู้ลงคะแนนได้ และเหตุที่ต้องมาชุมนุมหน้าเรือนจำ เพราะตนมองว่านายทักษิณถือเป็นนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง ทำประโยชน์ให้คนไทยไม่มีวันลืม แต่ถูกกระทำจากการยึดอำนาจที่ถือเป็นเหยื่อทางประชาธิปไตย