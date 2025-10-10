วัชรพล เผย ปชช.ร้องเก็บกู้ระเบิดตกค้าง โอดรบ.ทอดทิ้งหลังยึดคืนงบสร้างบังเกอร์ 197 ล.

“วัชรพล” เผยปชช.ร้องรัฐเก็บกู้ระเบิดตกค้างในพื้นที่ ชาวน้ำยืนครวญหลังรบ.ทอดทิ้งยึดคืนงบ 197 ล.สร้างบังเกอร์ป้องชีวิตคน ปล่อยให้เอาชีวิตรอดเอง
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายวัชรพล เชื้อคง ว่าที่ผู้สมัครส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์สถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.น้ำยืน และอ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี พี่น้องประชาชนหลายหมื่นคนต้องย้ายมาอาศัยในศูนย์อพยพ จนถึงปัจจุบันแม้สถานการณ์ในพื้นที่ดูเหมือนจะไม่มีการปะทะกันแล้ว แต่คนในพื้นที่ยังคงมีความหวาดระแวง เพราะฝ่ายตรงข้ามยังคงมีการเคลื่อนกำลัง และส่งอากาศยานไร้คนขับมาบินวนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา หวั่นใจว่าจะเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกในอนาคต
นายวัชรพล กล่าวต่อว่า ประชาชนในพื้นที่อ.น้ำยืนและน้ำขุ่นเศร้าใจและผิดหวังที่รัฐบาลเลือกทอดทิ้ง ไม่ให้ความสำคัญ แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 197 ล้าน เพื่อสร้างบังเกอร์หลบภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่งบประมาณดังกล่าวหายไป ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจ เหมือนรัฐบาลทอดทิ้งประชาชน ไม่สนับสนุนสร้างบังเกอร์ปกป้องชีวิตแต่อย่างใด
“จากเหตุการณ์ปะทะที่เกิดขึ้นพบว่าในพื้นที่อ.น้ำยืน และ อ.น้ำขุ่น ยังคงมีระเบิดหลงเหลือจากการยิงต่อสู้กันตกหล่นในพื้นที่เกษตรที่ยังคงไม่ได้รับการเก็บกู้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทุกวันนี้ประชาชนไม่กล้าออกไปทำการเกษตรเพราะกังวลว่าจะเจอระเบิดในพื้นที่เกษตร ที่ผ่านมาทีมงานพรรคเพื่อไทย มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บกู้ระเบิด เพื่อสร้างมั่นใจให้กับประชาชน เกษตรกรร้องขอให้รัฐบาลส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าทอดทิ้งให้เผชิญชะตากรรมโดยลำพัง” นายวัชรพล กล่าว