สีหศักดิ์ เผย พร้อมคุยสหรัฐหลังทำข้อเสนอถึง ‘อนุทิน’ ย้ำไทยมีแนวทางสันติภาพ ไทย-กัมพูชา

สีหศักดิ์ ยํ้า ไทยมีแนวทางสันติภาพ ปมไทย-กัมพูชา พร้อมคุยสหรัฐหลังทำข้อเสนอถึง ‘อนุทิน’
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางสหรัฐอเมริกาทำหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กรณีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาว่า เขาก็มีความปรารถนาที่จะเข้ามาช่วยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาในขณะนี้ ซึ่งหากอยากช่วยให้เห็นสันติภาพจริงๆ เราก็มีแนวทางตามที่นายกฯระบุไว้แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากนี้ทางการไทยต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ก็มีการพูดคุยกันแล้ว สื่อสารให้เข้าใจว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง และหวังว่าจะมีความคืบหน้า ซึ่งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ก็มีบทบาทในการพูดคุยกับทางสหรัฐอยู่แล้ว
– อนุทินมอบนโยบาย กต. ถกกัมพูชา ตอบกลับหนังสือ ปธน.ทรัมป์
– อนุทิน แจ้งทรัมป์ กัมพูชา ต้องยึดเงื่อนไข 4 ข้อ ถึงยุติข้อพิพาท ยันไม่มีเดดไลน์ขับไล่เขมร
