เชื่อรัฐเล็งตัดตอน เขากระโดง-ฮั้วสว. หลังย้ายคนทำคดี กังขา ไชยชนก เบี้ยวแจงกมธ. คดีสินบน 40 ล.

“สงคราม” เชื่อรัฐเล็งตัดตอน “เขากระโดง-ฮั้วสว.” หลังสั่งย้ายคนทำคดีนั่งตบยุง สนง.รัฐมนตรี กังขา “ไชยชนก” เบี้ยวแจงกมธ.ดีอีคดีสินบน 40 ล้าน เย้ยกลัวกระทบคนใกล้ตัว
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตที่ปรึกษาน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ กล่าวว่า ไม่ประหลาดใจที่นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ปฏิเสธมาชี้แจงต่อคณะกมธ.ดีอี กรณีสินบน 40 ล้านบาทที่พูดกลางทึ่ประชุมสภา ดังนั้นการที่นายไชยชนก เลือกที่จะหนี ไม่ยอมรับการตรวจสอบจากคณะกมธ.ดีอีที่เชิญมาชี้แจง อาจจะมาจากไม่รู้จะตอบอย่างไร หรือเกรงว่าหากตอบไปอาจกระทบกับคนใกล้ตัว เพราะนายไชยชนกพูดเองว่าคนที่มาติดต่อเป็นเพื่อนสมาชิกในพรรคการเมือง ดังนั้นจากการกระทำของนายไชยชนก หลายฝ่ายกังขาว่าการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา
นายสงคราม กล่าวต่อว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์สร้างความเสียหายให้กับประชาชนคนไทยคิดเป็นมูลค่าหลักหมื่นล้านบาท 2 ปีที่ผ่านมาศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ 1441 ของประเทศไทยหรือเอโอซี พบว่าความเสียหายที่กลุ่มคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงคนไทยอยู่ที่เดือนละ 1,000 ล้านบาท หรือปีละ 12,000 ล้านบาท หากรัฐบาลไม่มีนโยบายในการปราบปรามที่เข้มข้นหรือไม่ชัดเจน ประชาชนหวั่นใจว่าอาชญากรรมเหล่านี้กลับมาสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไทยอีกครั้งอย่างแน่นอน
“ภายหลังเข้ามาบริหารประเทศ พฤติกรรมรัฐบาลส้มอุ้มที่อ้างว่าจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนั้น คำพูดต่างจากการกระทำโดยสิ้นเชิง เห็นได้จากความพยายามตัดตอนคดีเขากระโดง-ฮั้วส.ว.เพราะคำสั่งแรกของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม คือการโยกย้ายข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ที่กำลังทำคดีสำคัญที่เกี่ยวพันกับคนโตบุรีรัมย์ มานั่งตบยุงหน้าห้องรัฐมนตรี จึงเป็นการตัดตอนการสืบหาความจริงในคดีสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถยึดอำนาจเบ็ดเสร็จเพราะส่งคนของตนเองเข้ามาควบคุมอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯ และรัฐมนตรีหลายกระทรวง ดังนั้นกรณีที่อ้างว่าจะไม่แทรกแซงคดีเขากระโดง-ฮั้วส.ว.จึงไม่เป็นจริง คำว่าความยุติธรรมต้องไม่ถูกทำลาย คือคำพูดที่ติดปากเท่านั้น เพราะความจริงที่เกิดขึ้นมันย้อนแย้งกับคำพูดของผู้นำรัฐบาลอย่างสิ้นเชิง” นายสงคราม กล่าว