การเมือง

โรม อัด พวกชอบใช้วาทกรรม โบ้ย ปชน. เป็น ฝ่ายค้ำ ถาม ผิดอะไร ต้องการผ่านกม.ที่เป็นประโยชน์

“โรม” ซัดอีกฝ่าย ไม่เอาอะไรแล้วแต่โบ้ย “ปชน.” เป็นฝ่ายค้ำ ถามผิดอะไรต้องการผ่าน กม. ที่เป็นประโยชน์ ชี้ ต้องมองข้อเท็จจริง ถ้าไม่โหวต “อนุทิน” จะได้นายกฯคนนอกแน่

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่อาคารอนาคตใหม่ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาล

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เวลาเราพูดว่าซัพพอร์ตหรือสนับสนุน ต้องถามว่าคืออะไร สำหรับพรรคประชาชนเราทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและกฎหมายหลายฉบับในปัจจุบัน พรรคประชาชนเสนอร่างของตัวเอง หรือไม่ก็มีส่วนในการเสนอร่างที่อาจเป็นในร่างของหลายร่างที่ได้รับการพิจารณา จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เป็นองค์ประชุมในสภา เพราะมันคือกฎหมายของเรา มันคือกฎหมายที่เราร่วมพิจารณา และหลายครั้งถ้าไปดูตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว เราก็ยอมเป็นองค์ประชุม แม้กระทั่งพูดกับทางรัฐบาลที่แล้วว่าเดี๋ยวช่วยเติมเสียงให้ เพราะบางครั้งกฎหมายเหล่านั้นเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ เป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอด ดังนั้น เวลาที่มาอยู่ในเฟสนี้แล้ว งานสภาต้องเดิน มีกฎหมายหลายฉบับที่เป็นประโยชน์ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อากาศสะอาด ดังนั้น ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แล้ว และเนื่องจากเราเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมาก มีรัฐบาลเสียงข้างน้อย ถึงแม้ว่ารัฐบาลที่ขึ้นมาจะเป็นคนรัฐบาลกับรัฐบาลที่แล้ว แต่เราก็เรียกร้องในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านว่าคุณในฐานะรัฐบาล คุณต้องเป็นองค์ประชุมด้วย ไม่ใช่บอกว่าเป็นกฎหมายที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านได้ประโยชน์มากกว่า แล้วคุณจะอยู่เฉย เราก็ไม่ยอมเราจึงพยายามใช้กลไกวิปประสานงาน

“คำถามคือพรรคผิดอะไรในการสนับสนุนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อปอดของคนกรุงเทพ เราผิดอะไรในเรื่องของการที่อยากจะเห็น พ.ร.บ.อากาศสะอาดได้รับการบังคับใช้แล้วนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชน ผมคิดว่าเราต้องมองเรื่องข้อเท็จจริงตรงนี้ และอันที่สองคือสิ่งที่เราเคยโหวตให้พรรคภูมิใจไทย หลักๆคือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ถ้าสมมติว่าคุณอนุทินไม่ได้รับเลือก คุณชัยเกษมไม่ได้รับเลือก มันจะต้องเลือกคนอื่นที่อยู่ในถังที่จะต้องเลือกได้ ซึ่งประกอบไปด้วยใครครับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา , พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ , นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายพีรพันธ์ สาลีรัฐวิภาค สุดท้ายต้องมีการเลือก ถ้าเลือกไม่ได้อีกก็ต้องไปว่ากันด้วยคนนอก” นายรังสิมันต์ กล่าว

นายรังสิมันต์ ระบุอย่างมีอารมณ์ว่า สุดท้ายเราทำในสิ่งที่เราต้องทำ เราไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้น พรรคประชาชนไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้น แต่มันเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจคนเดียวได้หรือ ดังนั้น

ADVERTISMENT

“ผมคิดว่าเวลาที่จะใช้วาทกรรมฝ่ายค้ำหรืออะไร มันเป็นการใช้วาทกรรมที่ผิดและไม่ถูกต้องกับสถานการณ์ ฝ่ายที่บอกว่าพยายามโจมตีว่าเราเป็นฝ่ายค้ำ ท่านต้องมองตัวเองว่าท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่เอาอะไรแล้ว ไม่รู้ว่าตกลงชีวิตนี้จะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างไรต่อไป ในขณะที่พรรคประชาชนเรามีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือเราจะใช้โอกาสเหล่านี้ในการทำงานสภาอย่างดีที่สุด และงานตรวจสอบอย่างดีที่สุด ท่านต้องเข้าใจวันนี้การเมืองมันไม่เหมือนกับการเมืองในอดีต มันเป็นการเมืองรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้ ที่ฝ่ายค้านมีมากขนาดนี้ แล้วเรายืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้าน และเราจะเป็นฝ่ายค้านจริงๆ เพื่อที่จะทำให้การตรวจสอบได้ผล” นายรังสิมันต์ กล่าว

นายรังสิมันต์ ย้ำว่า เราจะใช้โอกาสที่เรามีมากขนาดนี้ ในการที่เราจะพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงเรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังจะพิจารณา อย่างที่เห็นว่าเริ่มมีสัญญาณมากขึ้น ตนยืนยันว่าการทำงานของพวกเราเป็นการทำงานที่ตรงไปตรงมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง