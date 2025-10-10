ที่ประชุม สมช. ไม่มีวาระถกข้อเสนอ ‘ทรัมป์’ ปัดคุยแผนชายแดน เร่งตั้งคกก.พิเศษแก้ไฟใต้

นายกฯ โยน เลขาฯ สมช. แถลงปมบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว บอกเรื่องลับสุดยอด พูดไม่ได้ ย้ำ เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว ปัดตอบ เสี่ยงเกิดขัดแย้งชายแดนหรือไม่ ระบุ ลงพื้นที่ต้องรอเวลาเหมาะสม ด้าน ‘ฉัตรชัย’ เผย ที่ประชุม สมช. ติดตามภาพรวม ชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ได้คุยแผนบ้านหนองจาน แย้ม ตั้งคณะกรรมการพิเศษ เชื่อมแก้ปัญหาไฟใต้
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ว่า วันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคง เราพูดถึงเรื่องบ้านเมืองของเรา ขอให้เลขาฯสมช.เป็นผู้แถลงดีกว่า
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงผลการประชุม นายกฯ ได้ชี้ไปที่เลขา สมช. พร้อมบอกว่าเลขา สมช. แถลงอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีโอกาสที่นายกฯ จะลงพื้นที่บ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้วด้วยตัวเองหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า จะลงในเวลาที่เหมาะสม เรามีความพร้อมทุกอย่าง
เมื่อถามถึงแผนที่กองทัพบก เสนอมาเรื่องบ้านหนองจาน รับได้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตอบไม่ได้ เรื่องอะไรที่เป็นความลับสุดยอด เราก็ต้องให้ความสำคัญ เมื่อถามย้ำว่าแผนที่เสนอมา เป็นที่น่าพอใจใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “มีความพร้อมครับ”
เมื่อถามถึงกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถาม
เมื่อถามอีกว่า แผนที่กองทัพบกเสนอมา จะกระทบต่อภาพลักษณ์ ในสายตาชาวโลกหรือไม่ นายกไม่ตอบคำถาม พร้อมเดินออกจากวงผู้สื่อข่าวไปทันที
ต่อมาเวลา 11.20 น. นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมสมช. ว่า การประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา โดยย้ำจุดยืนเดิม 4 ข้อที่นายกฯ แถลงไว้คือ กัมพูชาต้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ ต้องเก็บกู้กับระเบิด ต้องร่วมมือปราบปรามอาชญากรรม และความร่วมมือในการบริหารชายแดนที่มีปัญหา วันนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ในภาครวม
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่บ้านหนองจาน ที่กองทัพบอกเสนอแผนมาหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า วันนี้เป็นเพียงติดตามสถานการณ์เน้นจุดยืนเดิม 4 ข้อ ให้ทุกหน่วยงานไปปฏิบัติในจุดยืนนี้ ส่วนการขอคืนพื้นที่ทหารดำเนินอยู่ตามขั้นตอนที่วางไว้ ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด เมื่อถามว่าได้มีการหารือถึงข้อเสนอของประธานาธิบดีสหรัฐในที่ประชุมหรือไม่ นายฉัตรชัย ตอบว่ายังไม่มีการคุย
นายฉัตรชัย กล่าวว่า อีกเรื่องคือการติดตามสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ ได้มีแนวความคิดเป็นหลักการณ์ว่าเราจะจัดตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขึ้นมาเป็นกลไกเชื่อมการทำงานระหว่างฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากรัฐบาลมีเวลา 4 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ต้องการให้มีกลไกนี้เป็นจุดเชื่อมสำคัญกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวลาที่จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้แต่งตั้งหัวหน้าพูดคุยสันติสุขออกมาแล้ว และจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
นายฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับคณะทำงานที่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้เคาะชื่อออกมา สมช. จะพิจารณาองค์ประกอบที่เหมาะสม ทั้งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้แทนที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่ง วันนี้เพียงแต่อนุมัติหลักการณ์ โดยจะพยายามเร่งออกมาให้เร็ว