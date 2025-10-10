เนวิน-อนุทิน ยกเลิก หม่ำข้าว นิพนธ์ เหตุนายกฯ ติดภารกิจด่วน แก้ชายแดนใต้
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายเนวิน ชิดชอบ แกนนำคนสำคัญและนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายกรัฐมนตรี จะมาพบนายนิพนธ์ บุญญามณี บ้านใหญ่สงขลา ที่บ้านพักสำนักงานนายนิพนธ์ที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการเมือง ที่ให้นายนิพนธ์ดูแลสนามเลือกตั้งใน จ.สงขลา ปัตตานี และ จ.นครศรีธรรมราชบางเขต ของพรรคภูมิใจไทย และนายนิพนธ์ได้ปฏิเสธไปแล้วไม่มีนัยการเมือง
มีการนำทีมฟุตบอลทีม บุรีรัมย์อยูไนเต็ด แข่งกับทีม บีจี ประทุม และ ทีมสงขลายูไนเต็ดพบกับ ทีมตรังกานู มาเลเซีย ซึ่งเป็นรายการการกุศล และในฐานะเจ้าบ้านได้เชิญมารับประทานอาหารกลางวันในวันที่ 11 ต.ค.68 และกำหนดการณ์ล่วงหน้ามา 2 เดือน และไม่มีนัยยะทางการเมืองแอบแฝง
รายงานว่ารายการที่เชิญนายเนวินและนายอนุทินมารับประทานอาหารกลางวันในวันที่ 11 ต.ค. ถูกยกเลิก เนื่องจากนายอนุทินมาภารกิจเร่งด่วน ที่จะต้องเดินทางไปพบประชุมร่วมมกับแม่ทัพภาค 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และผู้ว่าทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ จ.ปัตตานี เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายนิพนธ์กล่าวว่า กำหนดการที่นายเนวินประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดและนายอนุทินฯหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เชิญรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพักของตนในวันที่ 11 ต.ค.68 นั้น ได้ถูกยกเลิกทั้งหมด ยังเหลือเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลการกุศลที่สนามติณสูลานนท์ 2 คู่เหมือนเดิม และนายอนุทินมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐพงศ์ นาคพาณิชย์ ประธานพิธีเปิดแทน