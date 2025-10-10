ผบ.ทอ. ย้ำกองทัพจับตาชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมรับมือหากเกิดสู้รบระลอกใหม่

ผบ.ทอ. ย้ำ กองทัพ เตรียมพร้อมชายแดนไทย- กัมพูชา หากสู้รบระลอกสอง เผยที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพ ไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องบ้านหนองจาน แต่คุยในภาพรวมสถานการณ์
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.68 ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่อาจมีการสู้รบระลอกสองว่า ตนได้มอบนโยบายในภาพรวมว่ากองทัพต้องเตรียมพร้อม หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ที่เราจำเป็นต้องใช้มาตรการตอบโต้ ซึ่งกองทัพก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติ ตามข้อสั่งการและตนยืนยันว่ากองทัพพร้อมเสมอ
เมื่อถามว่าในที่ประชุมคณะผู้บัญชาการทางทหารนั้นได้มีการประชุมถึงสถานการณ์พื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว หรือไม่นั้นพลอากาศเอก เสกสรร เปิดเผยว่าไม่มีในเรื่องแผน แต่คุยในภาพรวม ซึ่งในส่วนของรายละเอียดนั้นเป็นเรื่องของหน่วยที่เขารับผิดชอบในเรื่องนี้