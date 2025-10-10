การเมือง

สันติ เร่งแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า ยันต้องใช้ยาแรง จ่อเสนอปรับเป็นมูลฐานความผิด ‘ฟอกเงิน’

สันติ ปิยะทัต เร่งแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า ชี้เป็นภัยเงียบ ยันต้องใช้ยาแรง จ่อเสนอปรับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นมูลฐานความผิดฐานฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม เวลา 12.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึง ผลการประชุมหารือมาตรการ “สังคมไทยปลอดบุหรี่ไฟฟ้า” ว่า ทุกวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าระบาดหนัก ในโรงเรียนในสถานศึกษาในเยาวชน ซึ่งเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อสมองของเยาวชน หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ในอนาคตก็จะลำบาก เพราะเป็นภัยเงียบในสังคมในเยาวชนมาระยะหนึ่งแล้ว เรื่องนี้จึงเป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาภายในสังคม ตนจึงได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

นายสันติกล่าวว่า จากการประชุมเราได้สรุปประเด็นการแก้ไขปัญหาอยู่หลายประการด้วยกัน เพื่อเป็นการตัดวงจรและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ หนึ่งคือเราอยากให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และสังคม จะมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารทุกช่องทาง ไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์ โดยภาคประชาสังคมก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องของการปราบปรามก็ยังต้องทำต่อไป โดยหน่วยงานต่างๆก็ช่วยกันบูรณาการปราบปราม ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะปราบปรามและยึดสินค้าที่ผิดกฎหมายมาได้เป็นจำนวนมาก และสามารถนำไปสู่การฟ้องผู้กระทำความผิดเหล่านี้ได้

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ มีเครือข่ายกว้างขวาง สินค้าบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยมากมาย ตนเห็นว่าการแก้ไขปัญหาในอนาคตจำเป็นต้องใช้ยาแรง ดังนั้นที่ประชุมจึงมีความเห็นตรงกันว่า เราจะเสนอให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นมูลฐานความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการได้อย่างเด็ดขาด เพราะทุกวันนี้ยังต้องอาศัยกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร ว่ามีผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้าม เพื่อเป็นมูลฐานความผิด แต่อย่างนั้นต้องใช้เวลาการพิสูจน์ซึ่งอาจจะยุ่งยาก และมีข้อจำกัดในหลายประการ ดังนั้นหากเราเสนอให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นมูลฐานความผิดฐานฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการได้อย่างลื่นไหลและมีประสิทธิภาพ โดยจะนำเสนอต่อกรรมาธิการเพื่อแก้ไขกฎหมายปปง. ต่อไป

นายสันติกล่าวว่า เรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี้ นอกจากทำลายสมองเด็ก ก่อปัญหาให้กับเยาวชนต่างๆ ยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะกรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ เพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยงานก็ต้องกลับไปดู ว่ากฎหมายและระเบียบที่มีอยู่นั้นทันสมัย พอที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ หากยังไม่ทันสมัยหรือยังมีประสิทธิภาพ แต่ละหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาปรับปรุง และจะนำมาเสนอให้ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

