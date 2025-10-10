การเมือง

พิธา ฉะ คดี 44 ส.ส.คืบ จ้องทำลายความเชื่อมั่น ปชน. มองเป็นไปได้ ชี้มูลช่วงยุบสภา

“พิธา” ลั่น ไม่รู้ทำลายล้างกันหรือไม่ ปมคดี 44 ส.ส.คืบ บอกผมไม่เป็นไรอยู่แล้ว แต่หลายคนเป็นแกนนำ ปชน. ยอมรับเป็นไปได้ ชี้มูลช่วงยุบสภา ให้กำลังใจ “เท้ง” เป็นตัวของตัวเองให้มาก มองไปข้างหน้าให้เยอะที่สุด

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงคดี 44 ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอร่างแก้ไข ม.112 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตรียมชี้มูลปลายปีนี้ว่า การที่นักการเมืองและประชาชนมีจริยธรรมเป็นเรื่องดี แต่การเอาจริยธรรมมาประหัตประหารทางการเมืองตลอดชีวิตไม่ถูกต้อง หากไม่ได้สัดส่วน มีตำรวจจริยธรรมแล้วไม่มีใครไปตรวจสอบตำรวจจริยธรรม ก็อาจจะเป็นอันตรายกับประชาธิปไตย ซึ่งเรื่องนี้ต้องถาม นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งเป็นหัวหน้าในการสู้คดี ส่วนตัวได้ตรวจสอบกับทีมกฎหมายของตนเอง คดีนี้อยู่ในชั้นอนุใน ป.ป.ช. น่าจะเสร็จสิ้นในชั้นนี้ภายในเดือน พ.ย. มีความเป็นไปได้ที่จะมีการชี้มูลในช่วงการยุบสภา หากยุบสภาเร็วแล้วมีการเลือกตั้งในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. ก็มีความเป็นไปได้ที่พรรคประชาชนจะถูกทำลายอีกครั้ง เหมือนพรรคก้าวไกลและอนาคตใหม่

“ผมเองไม่เป็นไรอยู่แล้ว แต่หลายคนยังเป็นแกนนำพรรค จึงอยากส่งเสียงถามประชาชนดังๆ เพราะอยู่ดีๆ ก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆ ไม่รู้ว่ามีใครให้ข่าว ไม่รู้ว่าเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของพรรคประชาชน พรรคที่ 3 ในกระบวนการของพวกเราอย่างมีนัยสำคัญ หรือตั้งใจจะทำลายล้างกันจริงๆ โดยใช้จริยธรรมที่ไม่ได้สัดส่วน เพราะคนที่ตรวจสอบจริยธรรมไม่มีใครไปทำลายดาบเขาได้ เป็นสิ่งที่อันตรายมาก” นายพิธากล่าว

เมื่อถามว่าให้คำแนะนำนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เกี่ยวกับคดี 44 ส.ส. และการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรบ้าง นายพิธากล่าวว่า เป็นตัวของตัวเอง มองไปข้างหน้าให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่าเพิ่งเสียกำลังใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง