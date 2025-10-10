นายกฯ เยี่ยมท่วมพิจิตร เล็งเพิ่มเยียวยาท่วมเกิน 30 วัน ชวนลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ลดใช้จ่าย
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 10 ตุลาคม ที่โรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะประชาชนและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจ โดยมีน.ส.ธนียา นัยพินิจ ผวจ.พิจิตร ต้อนรับและ สรุปสถานการณ์ในพื้นที่ ว่า จ.พิจิตร ได้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัย โดยการมอบถุงยังชีพเพื่ออุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนครอบครัวทุกครัวเรือน ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้เสียหาย ตลอดจนให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างถ้วนถึงในนามประชาชนชาวพิจิตรขอบคุณนายกฯ และคณะผู้บริหารที่เดินทางมาตรวจราชการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร
นายอนุทิน กล่าวตอนหนึ่ง ว่า แทนที่ตนมาให้กำลังใจประชาชน แต่ได้รับการให้กำลังใจอย่างอบอุ่น รู้สึกแสลงใจมาก เพราะพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนกว่าพวกตน วันนี้ตั้งใจที่จะมาพบปะกับพวกท่าน เพราะทราบจากทางผู้ว่าฯ และส.ส.พิจิตร จึงขอให้พวกเราอดทนอีกนิดเพราะเข้าสู่ปลายฝนแล้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้น ส่วนรัฐบาลจะไม่เพิกเฉยละเลย โดยภายในสัปดาห์หน้าจะอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จะเร่งดำเนินการเยียวยาให้ครัวเรือนละ 9,000 บาท แต่อย่าเพิ่งเฮเพราะดูสภาพน้ำแล้ว 50,000 บาท ยังไม่คุ้ม และจะพยายามหาวิธีช่วยเรื่องเงินเยียวยา ที่เริ่มมาตั้งแต่ 5,000 บาท 7,000 บาท 9,000 บาท สำหรับตนหากเลยเวลา 30 วัน ยังได้ 9,000 บาท ไม่เพียงพอ จึงมอบให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลงบประมาณ หาวิธีว่าจะช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่านี้ได้อย่างไร และถือเป็นความผิดของรัฐบาลส่วนหนึ่ง ที่ไม่สามารถระบายน้ำให้ประชาชนได้ทัน ทำให้พวกเราต้องเดือดร้อน กรณีที่ตะพานหินไม่ต้องมานั่งวัด ไม่ต้องพิสูจน์อะไร ให้ประชาชนไปลงทะเบียนที่อำเภอได้เลย ถ้าใครไม่ได้เงิน ต้องไปลงทะเบียนทุกคน โดยผู้ว่าฯต้องสั่งรองผู้ว่าฯา นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกัน ทำให้เกิดความมั่นใจว่าทุกท่านได้ไปลงชื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรมป้องกันสาธารณภัย จะโอนเข้าบัญชีประชาชนจึงต้องขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยเพราะมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
นายอนุทินกล่าวว่า ที่สำคัญอย่าลืมลงทะเบียนคนละครึ่งด้วย ในช่วงกลางเดือน ประชาชนจะต้องไปลงทะเบียนได้วันละ 200 บาทรัฐบาลใส่ 200 เพื่อไปจับจ่ายใช้สอย ขอร้องให้ทุกคนพยายามไปจับจ่ายใช้สอยเพราะต้องใช้ รัฐบาลจึงจะเติมอีกครึ่งหนึ่งให้ ตรงนี้ไม่ใช่เงินหยอดกระปุกไม่ใช่เงินเยียวยาไม่ใช่เงินช่วยเหลือ และหวังว่าสิ้นปีนี้จะนำไปใช้เพื่อให้เศรษฐกิจ หมุนเวียนเศรษฐกิจทั่วประเทศ ประมาณ 1 แสนล้านบาท หวังว่าของที่พ่อแม่พี่น้องผลิตมาขาย อาจจะมีส่วนช่วยทำให้รายได้ของเราดีขึ้นแม้บางคนจะไม่ได้ผลิตอะไรเลยก็ซื้อ 1 เหมือนกับซื้อ 1 ได้ 2 เราลง 1 รัฐบาลลง 1 เท่ากับ 2 ตรงนี้จะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนนี้ โดยกลางเดือนนี้ ประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือเติมเข้าในบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่บัตรคนจนเพราะเมืองไทยไม่มีคนจนมีแต่คนมีน้ำใจ รัฐบาลแถมเข้าไปรวม 1,700 บาท จากเดิมเดือนละ 300 บาท ทั้งหมดนี้อนุมัติงบประมาณไว้หมดแล้ว วันนี้ประชาชนอาจจะเซ็งในเรื่องน้ำท่วม แต่เรื่องการจับจ่ายใช้สอยจะมีเงินทำให้ พ่อแม่พี่น้องสามารถนำมาใช้ซื้อข้าวของในช่วงสิ้นปีนี้
นายกฯ กล่าวด้วยว่า วันนี้ได้เจอกลุ่มพี่น้องอสม.ขอฝากอสม.ให้ช่วยเหลือจากพี่น้องในการให้ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ประสบภาวะบ้านเรือนถูกน้ำท่วม ต้องคอยไปดูแลและให้ความเข้าใจพร้อมแจ้งข่าวไปยังสถานีอนามัยต่างๆถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าต้นมาอยู่นี่วิญญาณอสมเข้าสิงต้องขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องเวลาน้ำท่วมต้องระวัง อย่าไปเสี่ยง หาเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทั้งหลายตรงนี้ต้องระวังด้วย หากมีความจำเป็น ก็ไปอยู่บ้านญาติพี่น้องก่อนหรือศูนย์พักพิง เพื่อรอให้ระดับน้ำลดลงจนปลอดภัยจึงกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านได้อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งบางครั้งเราเอาชนะภัยธรรมชาติไม่ได้แต่เราจะพยายามทำให้ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ลดลงให้มากที่สุด และจากที่ตนดูสภาพแล้ว.ตะพานหิน เข้าข่ายน้ำท่วมเกิน 7 วันอยู่แล้ว ขอย้ำพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งรีบไปแสดงตน ซึ่งทางผู้ว่าฯเก่งอยู่แล้ว ขอให้สั่งงาน ถ้าเราเป็นผู้ว่าฯ ตนเชื่อว่าท่านเอาใจใส่พ่อแม่พี่น้องดีอย่างมากแล้วเพราะท่านเป็นโสดไม่ต้องไปเอาใจใครเอาใจพ่อแม่พี่น้องพอถ้าเอาใจพ่อแม่พี่น้องได้ถือว่าเอาใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฉะนั้นการที่จะเอาไปใจใส่คือไม่ต้องให้พ่อแม่พี่น้องลำบากต้องหามาตรการชื่อของพ่อแม่พี่น้องทุกครัวเรือนไปปรากฏที่อธิบดีกรมป้องกันสาธารณภัยให้ได้โดยสัปดาห์หน้ากดปิ๊บเงินเข้า 9,000 บาททันที ไม่ต้องให้พี่น้องรอนาน
“ผมยังไงก็ผูกพันกับคนพิจิตร ซึ่งพิจิตรมีส.ส. 3 คน จะให้พรรคภูมิใจไทยหมดเลยใช่หรือไม่ และวันนี้หัวหน้าพรรคมาเป็นนายกฯแล้ว จะไม่มาตอบแทนพี่น้องคนพิจิตรได้ไหม ก็ไม่ได้ถูกต้องแล้ว อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองหรืออะไร แต่ทุกคนต้องระดมความช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว“ วันนี้มีการลงพื้นที่พร้อมนายศักดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รมช.สาธารณสุข ทั้ง 2 คนลงพื้นที่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ เพราะเป็นส.ส.ด้วย มีจิตวิญญาณที่มีความห่วงใย และความต้องการช่วยเหลือประชาชนมีมากกว่าความเป็นรัฐมนตรี ตนจะบอกว่าระหว่างการเป็นรัฐมนตรี กับการเป็นส.ส.หรือ เป็นนายกฯ ทั้งสามดีอยู่แล้ว แต่ถ้าคนที่ทำการเมือง คนที่ถูกเลือกให้เป็นส.ส. สามารถเลือกได้อย่างเดียวระหว่างเป็นรัฐมนตรี นายกฯและส.ส.รับรองร้อยทั้งร้อย ขอเป็นส.ส. ขอให้เชื่อมั่นว่านี่คือความสำคัญของพ่อแม่พี่น้องที่เลือกตนเข้ามาตนเป็นส.ส.จะไม่ลาออกจากส.ส.ให้ตายโหงตายอหิวา อย่างไรก็ต้องเป็นส.ส.เพราะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง”
นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนตนเลือกเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์ 1 เท่ากับเป็นส.ส.ประเทศไทย ต้องช่วยทั้งประเทศ ขอให้มีความมั่นใจเพราะความเป็นส.ส.ทิ้งพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ จบการประชุมสภาในวันพฤหัสบดี เสร็จต้องวิ่งกันตาเหลือกกลับพื้นที่ ไม่มีเวลาเดินพารากอน เดินห้าง ขอพาลูกเมียดูเดี่ยวไมโครโฟน ดูหนังไม่มี หลังวันพฤหัสบดีต่างคนต่างเร่งกลับบ้าน เขาต้องมาเจอประชาชนที่เลือกเขามานี่คือความมั่นใจที่ตนจะมอบให้กับประชาชนว่าไม่มีวันหยุดอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องน้ำท่วมเราจะมีแผนการฟื้นฟู ระบายน้ำ ทำถนน เสริมคันกั้นน้ำ สร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมเพื่อให้ จ.พิจิตร มีระบบการจัดการน้ำที่ดีขึ้นไม่ต้องเจอเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ ส่วนบึงสีไฟจะหาวิธี และหนทางที่จะมาเยียวยาให้ความเดือดร้อนลดลงมากที่สุด และขอให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่เข้าราชการทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร ช่วยดูแลประชาชนไม่ให้ประสบภัยอันตรายเป็นอย่างดี ขอย้ำอย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อย รวมถึงการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัส เพราะอีก 2-3 สัปดาห์นี้จะได้แล้ว เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่าย เพราะประชาชนรอนานไม่ได้ ต้องเร่งช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
