รมช.กห. เล็งรวบเวทีประชุมJBC-GBC เป็นเวทีเดียวกัน ปิดช่องกัมพูชาโยนไปมา ขอปปช.เข้าใจ 10 ต.ค. ไม่ใช่เส้นตาย เพราะเขมรพร้อมบิดเบือน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา จ.สระแก้วติดตามสถานการณ์และให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ว่า จากการลงพื้นที่ ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการปฏิบัติการ ยืนยันแผ่นดินของไทยต้องเป็นของไทย ที่ผ่านมากัมพูชาได้ทำการยั่วยุ และแสดงว่าเป็นเหยื่อต่อประชาคมโลก ทุกหน่วยโดยเฉพาะกำลังทหาร ตำรวจ ชุดควบคุมฝูง ป่าไม้ ยืนยันได้ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพื้นแผ่นดินของไทย เราเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องขอประชาชนอย่ากังวลใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับภูมิภาคเราคุยเรียบร้อยหมดแล้ว แต่เค้าไม่ตอบรับข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและแม่ทัพภาคที่ 1
ต่อไปจะเป็นการพูดคุยระดับกระทรวงกลาโหม โดยจะมีการประชุมจีบีซี และเจบีซี ร่วมกัน เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
พล.ท.อดุลย์กล่าวว่า ส่วนกรณีกัมพูชาเข้ามาทำลายรั้วลวดหนามหรือยั่วยุ ยืนยันว่าเราดำเนินการตามหลักมนุษยธรรมตามหลักสากลและเราไม่ดำเนินการนอกแถว แม้กัมพูชาจะไปแสดงบทเหยื่อในเวทีโลก เชื่อว่าทุกคนรู้และประชาคมโลกก็รับ และที่ผ่านมาเราบอกประชาคมโลกมาแล้วว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายยิงใส่ประเทศไทยก่อนทั้งโรงพยาบาลร้านสะดวกซื้อ และข้อตกลงที่เคยหารือกันในจีบีซี กัมพูชาได้ละเมิดทุกข้อตกลง
”10 ตุลาคม อย่าพึ่งไปขีดเส้นว่าเป็นวันขีดเส้นใต้ แต่เป็นกรอบกำหนดตามที่ประชุมจีบีซี ที่ระดับพื้นที่ได้มาพูดคุยกัน แต่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดมันเตเมเจไม่เคยทำตามกรอบที่คุยกันไว้ ส่งผลให้ไทยเราไม่มีทางเลือก จะต้องปฏิบัติการตามกรอบของกฎหมายเพื่อปกป้องอธิปไตย“รมช.กลาโหม กล่าว