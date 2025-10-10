รมช.กลาโหม รับอึดอัด เขมรไม่ตอบรับข้อตกลงอะไรเลย หากทวิภาคียังไร้ผล ขอใช้สิทธิป้องอธิปไตย

‘รมช.กลาโหม’ เช็กความพร้อมแผนเคลียร์ ‘หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว’ เผยกำลังทุกภาคส่วนจับมือทหาร พร้อมตามกรอบอัยการศึก ยอมรับอึดอัด เขมรไม่ตอบรับข้อตกลงอะไรเลย ลั่นหากข้อตกลง 2 กลไกทวิภาคีไร้ผล ขอสงวนสิทธิปกป้องอธิปไตย ยัน รัฐบาล-กองทัพ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ ร.12 พัน.3 รอ.ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม เปิดเผยว่า ตนเดินทางมาดูความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์รวมถึงแผนในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสากล ซึ่งพบว่ามีความพร้อมทั้งหมด สำหรับกรณีที่กัมพูชานำพาประชาชนเข้ามาในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้วนั้น ก็เป็นเรื่องของเขา แต่อธิปไตยของชาติเราต้องมาก่อน และขอให้มีความเชื่อมั่นว่ากำลังพลของเราเพียงพอ รอเพียงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น
สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้ใช้กฎอัยการศึก แต่ไม่ใช่มีแต่ทหาร แต่มีตำรวจ ฝ่ายปกครอง อส. ป่าไม้ การปฏิบัติเป็นไปตามหลักสากลไม่มีอะไรเกินเลย ยืนยันได้ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผืนแผ่นดินของไทย
สำหรับกรณีที่กัมพูชาทำหนังสือ โต้แย้งไทยในการเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด นั้น พล.ท.อดุลย์กล่าวยืนยันว่า เป็นขั้นตอนกระบวนการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของเรา ซึ่งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารนั้นเป็นเรื่องปกติที่ดำเนินการกัน ทั้งโลก ยืนยัน 100% ว่าดำเนินการในพื้นที่ของไทย
เมื่อถามว่ากัมพูชาอ้าง ข้อตกลง “จีบีซี” ซึ่ง สองฝ่ายเห็นชอบให้หาข้อสรุปใน “เจบีซี” นั้น รมช.กลาโหม กล่าวว่า เราเดินมาในแนวทางที่ถูกต้อง ใช้กลไกในระดับกระทรวงกลาโหม พื้นที่และจังหวัดประสานให้ส่งแผนอพยพคนแต่กัมพูชาก็ไม่ทำ กลับไปยั่วยุบิดเบือนข้อเท็จจริง แสดงบทเหยื่อในบนเวทีโลก
เมื่อถามว่า แผนในการผลักดันตามหลักสากลจะเริ่มดำเนินการในวันนี้ได้หรือไม่ พล.ท.อดุลย์กล่าวว่า ยังบอกไม่ได้ อยู่ที่สถานการณ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการที่ฝ่ายปกครองปักป้ายยื่นคำขาดให้กัมพูชาออกจากพื้นที่นั้น ก็เป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการปฎิบัติ
“ผมเข้าใจในความอึดอัดของพี่น้องประชาชน ผมก็อึดอัด ทหารที่แนวหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็อึดอัด ที่ผ่านมาการประชุมในระดับ RBC เขาก็ไม่ตอบรับเลย GBC ระดับกระทรวงกลาโหม และ JBC ของกระทรวงต่างประเทศ ก็ไม่ตอบรับเลย ซึ่งทั้งสองคณะจะทำพร้อมกัน ถ้ายังขัดข้องอีกเราก็ขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยของชาติเรา ผมยืนยันว่า แผ่นดินไทยต้องเป็นของไทยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ผมขอให้ส่งกำลังใจไปที่ทหารชายแดน ให้เขามีอิสระทำงานอย่างเต็มที่ ผมเชื่อว่ารัฐบาลกองทัพ และประชาชน ในวันนี้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมดในการปกป้องอธิปไตยตามหลักสากล” พล.ท.อดุลย์กล่าว
