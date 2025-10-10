อนุทิน รับจนท.ชายแดนกดดัน ซัด วีระ แสงริบหรี่ ไม่เคยทำประโยชน์ ชี้ต้องให้กำลังใจคนทำงาน

‘นายกฯ’ รับทราบ สถานการณ์บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว จนท.เร่งกู้ทุ่นระเบิด รับ จนท.กดดัน ต้องละมุนละม่อม ซัด ‘วีระ’ แสงริบหรี่ ไม่เคยทำประโยชน์บ้านเมือง แนะ ปปช.ให้กำลังใจคนทำงาน
เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ที่บ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูงจ.สระแก้ว ได้รับรายงานแล้วหรือไม่ว่า ได้รับรายงานแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ตามกระบวนการที่ฝ่ายกองทัพร่วมมือกับฝ่ายปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยตำรวจฝ่ายปกครองป่าไม้ที่จะดำเนินการรักษาดินแดน และรักษาอธิปไตยของเราอย่างเต็มที่ ซึ่งตอนนี้ทราบว่าเริ่มมีการเก็บกู้ทุ่นวัตถุระเบิดที่ส่งผลอันตรายต่อคนไทยและชาวกัมพูชา ซึ่งทุ่นระเบิดจะมีในพื้นที่ที่คนสัญจรไปมาไม่ได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายวีระ สมความคิด ออกมาระบุว่านายกฯปัดความรับผิดชอบโยนให้ทหารและผู้ว่าสระแก้ว เป็นคนดูแลในเรื่องดังกล่าว ที่ขีดเส้นตายผลักดันชาวกัมพูชาออกในวันที่ 10 ต.ค. นายอนุทินหัวเราะหึๆ พร้อมกล่าวว่า “เขาไม่เข้าใจ ปากก็พูดไป ไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์กับบ้านเมือง วิจารณ์ไปได้ทั่วไปหมด แสงก็ริบหรี่ไม่ต้องไปหาหรอก ให้คนทำงานได้ทำงานดีกว่า ซึ่งตอนนี้ต้องการกำลังใจ ไม่ใช่ผมต้องการนะ แต่เป็นคนที่ทำงาน หากนายวีระจะส่งกำลังใจมาที่ผม ผมไม่ต้องการหรอก แต่ประชาชนทุกคนต้องให้กำลังใจไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุกคนอยู่ในความกดดันหมด ต้องทำอย่างไรให้ละมุนละม่อมที่สุด และทำอย่างไรไม่ให้เขาสร้างสถานการณ์ เพื่อนำไปฟ้องประชาคมโลกว่าเราทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติการทั้งหมด ต้องมีการวางแผน และมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี”
