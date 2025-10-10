เปิดตารางงาน อนุทิน ลงใต้พรุ่งนี้ ประชุมติดตามแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

เปิดตารางงาน ‘อนุทิน’ ลงใต้ 11 ต.ค. ประชุมติดตามแก้ปัญหาจชต.-ให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา ในวันที่ 11 ต.ค.นี้ โดยเวลา 11.00 น. นายกฯเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับผู้ว่าฯ 7 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พร้อมรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์และแผนปฏิบัติงานในปี 2569 และมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและบูรณาการการทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับความมั่นคงปลอดภัย จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
“รัฐบาลและนายกฯมีความเป็นห่วงประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเต็มที่” นายสิริพงศ์กล่าว
