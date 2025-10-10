อนุทิน สั่ง โยธา บรรจุงบปี 70 สร้างเขื่อนชีน้ำร้าย ป้องท่วม อ้อนชาวสิงห์บุรีเลือก ภท.ยกจว. พร้อมเป็นนายกฯคนที่33
เมื่อเวลา 17.45 น.วันที่ 10 ตุลาคม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศักดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย ฯลงพื้นที่จ.สิงห์บุรี ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และพบประชาชน มีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.สิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐ ร่วมลงพื้นที่ด้วย
นายอนุทิน กล่าวบนเวทีว่า ดีใจที่ได้มาพบพ่อแม่พี่น้อง แต่พี่น้องไม่ค่อยมี มีแต่วัยใกล้พ่อแม่ อายุใกล้เคียงกับตน เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาในจ.สิงห์บุรี ก่อนหน้านี้เคยมาประมาณ 10 กว่าครั้ง แต่ไม่เคยเข้ามาเมือง ที่เป็นเช่นนี้เพราะพี่น้องชาวสิงห์บุรี ยังไม่เคยให้สส. จึงยังไม่มีโอกาสมา แต่หลังจากนี้หวังว่าจะได้มาทุกเดือนพบปะกับพ่อแม่พี่น้อง จ.สิงห์บุรีกับตนมีความใกล้ชิดกัน รู้จักกันมากพอสมควร ตั้งแต่เด็กที่ร้องเพลงศึกบางระจัน ตอนทำงานภาคเอกชนบริษัทของคุณพ่อ ผู้จัดการใหญ่เป็นคนสิงห์บุรี มาอยู่กระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง ก็เป็นคนสิงห์บุรี และวันนี้มีส.ส. สิงห์บุรี ที่พามา
นายอนุทิน กล่าวว่า ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยน้ำท่วม ที่เราสู้กับธรรมชาติไม่ไหว ต้องพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุด ให้ประชาชน เสียหายน้อยที่สุด ตนขอรับปากชาวชีน้ำร้าย ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนน้ำร้ายให้กลายเป็นน้ำ โดยจะสร้างเขื่อนให้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหายไป โดยวันอังคารที่14 ต.ค.จะทำหนังสือสั่งการเป็นทางการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อบรรจุเข้าสู่งบประมาณ 2570 และจะดำเนินการให้เรียบร้อย หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป
จากนั้นนายอนุทิน ได้แนะนำ นายชัยวุฒิ และนายโชติวุฒิ ว่าสองคนเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องของตน รู้จักกันทางการเมืองมานาน วันนี้ได้รับการประสานมาว่าประชาชนเดือดร้อนหลายประเด็น จึงอยากช่วยเร่งแก้ไข ทั้งนี้ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ใจตุ๊มๆต่อมๆว่าจะโดนด่าโดนว่า แต่ต้องทำใจว่าโดนแน่เพราะท่วมทุกปี แม้จะไม่ได้เกิดจากเราแต่เกิดจากธรรมชาติ วันนี้มาเป็นหัวหน้ารัฐบาล หนีความรับผิดชอบไม่พ้น จึงสั่งการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามวางแผนทุกอย่างที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการเรื่องสภาพน้ำท่วมให้กับประชาชนในเขตจังหวัดที่มีน้ำท่วมทุกปีให้ได้มากมากที่สุด เริ่มจาก จ.พิจิตร ชัยนาท และสิงห์บุรี เมื่อเห็นรอยยิ้มและกำลังใจที่มอบให้ รู้สึกซาบซึ้งใจ จึงต้องทำทุกอย่างให้ความเดือดร้อนของท่านทั้งหลายหมดไปให้เร็วที่สุด เราทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวกัน มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของชาวสิงห์บุรี ขอให้วางใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งนายกฯ แนะนำคณะทำงานที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมแนะนำตัวเองด้วยว่า เป็นนายกฯของประชาชน พร้อมถามประชาชนว่า ถ้าอยากให้ชัวร์ ให้เอากลับมาอีกครั้งหลังเลือกตั้งในปีหน้า ชาวสิงห์บุรีต้องจะเลือกยกจังหวัดได้หรือไม่ โดยประชาชน ตอบว่า ได้ นายกฯ จึงกล่าวว่า ต้องได้สิ เพราะสิงห์บุรี มีสส.เพียงคนเดียว และย้ำว่าสิ่งที่รับปากไว้จะไปดำเนินการให้เรียบร้อย
ทั้งนี้ระหว่างที่มีการพูดคุยกับประชาชน มีบางคนตะโกนถาม นายอนุทิน ว่า สัญญาว่าสมัยหน้าจะเป็นนายกฯคนที่ 33 ได้หรือไม่ นายอนุทิน ถามกลับว่า จะสัญญาได้หรือไม่ว่าจะเลือกนายโชติวุฒิ เป็นส.ส. อีก เพราะคนที่เป็นส.ส. มาทำงานทางการเมือง มาทำงานให้ประชาชน ไม่ใช่กินข้าวอร่อย ไปเที่ยวที่ไหน แต่ความสุขของคนที่เป็นส.ส. คือ มาพบประชาชน ที่ไว้ใจเลือกเราให้ไปแก้ปัญหา ไม่ใช่เลือกไปกินอาหารอร่อย หรือดูคอนเสิร์ตเย็น ยิ่งเห็นประชาชนมีความทุกข์เรานอนไม่หลับ เพราะคนที่เป็นส.ส. เห็นประชาชนมีปัญหา ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรประชาชนจะยิ้มให้ หรือเขาจะเปลี่ยนใจไปเลือกคนอื่นหรือเปล่า มีความกดดันสารพัด แต่ขอให้มั่นใจว่าพวกเราทุกคน ยึดประชาชนทั้งหลายเป็นที่ตั้งเป็นเป้าหมายที่จะทำในสิ่งที่ดีให้กับประชาชน