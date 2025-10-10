อนุทิน ควงภริยา ไปถนนคนเดินสิงห์บุรี โชว์ผัดข้าวคลุกกะปิ ร้องเพลงส่งกำลังใจจนท.ชายแดนไทย-เขมร
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 10 ต.ค.ที่จ.สิงห์บุรี ภายหลังจบภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ 3 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ชัยนาท และสิงห์บุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมน.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา และคณะเดินพบปะประชาชน ที่ถนนคนเดิน จ.สิงห์บุรี โดยนายกฯ เดินตรงไปที่ร้านนมร้อน “อู๊ด นมสด” พร้อมเอ่ยว่า ตั้งใจจะมากินมากๆ ก่อนเหมาเมนูในร้านเลี้ยงคณะผู้ติดตาม จากนั้นเดินเข้าร้านข้าวคลุกกะปิ โชว์ผัดข้าวคลุกกะปิ เมนูจานทอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศของ จ.สิงห์บุรี โดยมีภริยา เป็นลูกมือจัดจานเครื่องเคียง
เมื่อถึงจุดการแสดงดนตรี ชมรมรักสุนทราภรณ์สิงห์บุรี นายอนุทิน ได้เข้าไปร่วมร้องเพลง “ทาสเทวี” และเต้นรำกับผู้สูงอายุ อย่างสนุกสนาน และขอร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” โดยระบุว่า ขอร้องเพลงนี้ดังๆ ให้ไปถึงพี่น้องทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดน ไทย – กัมพูชา ซึ่งมีประชาชนได้ร่วมร้องเพลง เรียกเสียงตบมือ เพื่อปลุกความรักชาติ และสามัคคี
ภายหลังร้องเพลงเสร็จ นายกฯเดินชมร้าน ก่อนหยุดที่ร้านขายไก่ผัดเม็ดมะม่วง และกล่าวว่า อ้ายมาช่วยแม่ค้าผัดไก่ผัดเม็ดมะม่วง โดยระหว่างนเดินดูร้านค้า มีประชาชนชาวสิงห์บุรี นำไก่จ๊อ มาให้นายกฯชิม และขอบคุณที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการนำโครงการคนละครึ่งพลัส กลับมา ตลอดการเดินตลาดมีได้หยุดถ่ายรูปกับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นกันเอง