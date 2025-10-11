‘บิ๊กดุลย์’ รับอึดอัด ซัด ‘เขมร’ เมินเจรจาทุกเวที ฮึ่มสงวนสิทธิป้องอธิปไตย ชงถก ‘จีบีซี-เจบีซี’ พร้อมกัน ทภ.1เริ่มกู้ ‘ทุ่นบึ้ม’ สระแก้ว ‘จีน’ ยันเป็นกลาง-ชูสันติวิธี
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ติดตามสถานการณ์และให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่า จากการลงพื้นที่ ทุกหน่วยงานพร้อมปฏิบัติการ ยืนยันแผ่นดินไทยต้องเป็นของไทย ที่ผ่านมากัมพูชาได้ยั่วยุ และแสดงว่าเป็นเหยื่อต่อประชาคมโลก ทุกหน่วยโดยเฉพาะกำลังทหาร ตำรวจ ชุดควบคุมฝูง ป่าไม้ ยืนยันได้ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาพื้นแผ่นดินของไทย เราเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง ขอประชาชนอย่ากังวลใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับภูมิภาคเราคุยเรียบร้อยแล้ว แต่เขาไม่ตอบรับข้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและแม่ทัพภาคที่ 1 ต่อไปจะเป็นการพูดคุยระดับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ โดยจะมีการประชุมจีบีซีและเจบีซีร่วมกัน เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
“10 ตุลาคม อย่าพึ่งไปขีดเส้นว่าเป็นวันขีดเส้นใต้ แต่เป็นกรอบกำหนดตามที่ประชุมจีบีซี ที่ระดับพื้นที่ได้มาพูดคุยกัน แต่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยไม่เคยทำตามกรอบที่คุยกันไว้ ส่งผลให้ไทยเราไม่มีทางเลือก จะต้องปฏิบัติการตามกรอบของกฎหมายเพื่อปกป้องอธิปไตย ผมเข้าใจในความอึดอัดของประชาชน ผมก็อึดอัด ทหารที่แนวหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็อึดอัด ที่ผ่านมาการประชุมในระดับ RBC เขาก็ไม่ตอบรับเลย GBC ระดับกระทรวงกลาโหม และ JBC ของกระทรวงการต่างประเทศ ก็ไม่ตอบรับเลย ทั้งสองคณะจะทำพร้อมกัน ถ้ายังขัดข้องอีกเราก็ขอสงวนสิทธิปกป้องอธิปไตยของชาติ ยืนยันว่าแผ่นดินไทยต้องเป็นของไทยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ” รมช.กลาโหมกล่าว
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ประจำวันพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ในพื้นที่บ้านหนองจาน ฝ่ายไทยมีมวลชนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งสื่อมวลชน ประมาณ 200 คน รวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องอธิปไตยของไทย ในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม ฝ่ายกัมพูชามีมวลชนเข้ามาสมทบในพื้นที่ การปฏิบัติการที่สำคัญ หน่วยได้จัดกำลังระวังป้องกันในพื้นที่ตอนใน
ส่วนพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ฝ่ายไทยมีมวลชนจำนวนหนึ่งในพื้นที่ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม ฝ่ายกัมพูชาพบความเคลื่อนไหวประชาชนและมวลชนผู้สื่อข่าว ประมาณ 100 คน บริเวณรั้วลวดหนามและกระจายรอบหมู่บ้านเปรยจัน โดยมีทหาร ตำรวจและส่วนราชการ คอยอำนวยความสะดวกและการจัดระเบียบ เเละจัดชุดตรวจค้นวัตถุระเบิด 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ตรวจค้นเเละรถถากถางหุ้มเกราะ D5 ดำเนินการตรวจสอบค้นหาวัตถุระเบิดที่คาดว่าตกค้างในพื้นที่ปฏิบัติการฝ่ายไทย บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยจะสามารถได้พื้นที่ปลอดภัย จำนวน 38,256 ตารางเมตร
วันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ว่า โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีสื่อมวลชนตะวันตกรายงานว่า จีนได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธจำนวนมากแก่กัมพูชา พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าจีนเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อีกทั้งยังบิดเบือนความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างจีนกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดึงดูดความสนใจ จีนมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จีนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกับทั้งไทยและกัมพูชา ได้ยึดมั่นในจุดยืนแห่งความยุติธรรมและความเป็นกลาง ดำเนินการส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันด้วยสันติวิธี